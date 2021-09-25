В России для водителей автобусов торжественно открыли туалет (видео)

Деревянный санузел был построен на конечной остановке одного из автобусных маршрутов, а рядом развесили шарики и плакат.

В городе Ангарск (Российская Федерация) для водителей автобусов был торжественно открыт деревянный туалет, сообщает в субботу, 25 сентября Telegram-канал "Подъем".

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В честь этого события деревянная будка для справления естественной нужды была украшена плакатом и воздушными шариками.

По информации авторов видеоролика, санузел был построен на конечной остановке местного автобусного маршрута №7.

Сообщается, что водители автобусов "апгрейдили" туалет, установив рядом с ним рукомойник с ведром внизу для сбора грязной воды, а также прикрепив к дереву зеркало.

[ + – ] Туалет для водителей

Ранее мы писали, что бывшая первая ракетка мира Энди Маррей разозлился из-за частых пауз на туалет у соперника во время матча.

Фокус сообщал также, что народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги.

Кроме того известно, что Харьковская и Сумская областные государственные администрации объявили конкурс на лучший туалет в учебном заведении.