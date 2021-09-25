В России для водителей автобусов торжественно открыли туалет (видео)
Деревянный санузел был построен на конечной остановке одного из автобусных маршрутов, а рядом развесили шарики и плакат.
В городе Ангарск (Российская Федерация) для водителей автобусов был торжественно открыт деревянный туалет, сообщает в субботу, 25 сентября Telegram-канал "Подъем".
В честь этого события деревянная будка для справления естественной нужды была украшена плакатом и воздушными шариками.
По информации авторов видеоролика, санузел был построен на конечной остановке местного автобусного маршрута №7.
Сообщается, что водители автобусов "апгрейдили" туалет, установив рядом с ним рукомойник с ведром внизу для сбора грязной воды, а также прикрепив к дереву зеркало.
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