У Росії для водіїв автобусів урочисто відкрили туалет (відео)

Дерев'яний санвузол був побудований на кінцевій зупинці одного з автобусних маршрутів, а поруч розвісили кульки і плакат.

У місті Ангарськ (Російська Федерація) для водіїв автобусів був урочисто відкритий дерев'яний туалет, повідомляє в суботу, 25 вересня Telegram-канал "Підйом".

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На честь цієї події дерев'яна будка для справляння природної потреби була прикрашена плакатом і повітряними кульками.

За інформацією авторів відеоролика, санвузол був побудований на кінцевій зупинці місцевого автобусного маршруту №7.

Повідомляється, що водії автобусів "апгрейдили" туалет, встановивши поруч з ним рукомийник з відром внизу для збору брудної води, а також прикріпивши до дерева дзеркало.

[ + – ] Туалет для водіїв

Раніше ми писали, що колишня перша ракетка світу Енді Маррей розлютився через часті паузи на туалет у суперника під час матчу.

Фокус повідомляв також, що народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії на клаптику туалетного паперу.

Крім того відомо, що Харківська і Сумська обласні державні адміністрації оголосили конкурс на кращий туалет в навчальному закладі.