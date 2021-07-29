Стефанишина написала заяву про виключення з "Голосу" на туалетному папері

Нардеп Ольга Стефанишина заявила, що керівництво "Голосу" ігнорує думку більшості членів партії.

Народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина написала заяву про вихід із партії на клаптику туалетного паперу. Про це вона повідомила на своїй сторінці Facebook.

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"Більшість видатних угод укладаються на серветках, а така — хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії "Голос", — написала народна депутатка. Своє рішення Стефанишина обґрунтувала тим, що голава партії Кіра Рудик, на її думку, створила умови, при яких 75% членів "Голосу" не зможуть бути присутніми на з'їзді партії. "З'їзд формувався не за кількістю депутатів, а за їхньою лояльністю до керівництва", — заявила політикиня.

Кілька місяців тому 75% членів "Голоси" виступили з вимогою зміни керівництва партії в особі Кіри Рудик і обрання нового голови партії, також змінивши Статут на "більш демократичний". Однак, цього не сталося, і тепер долю партії вирішуватимуть її члени, обрані керівництвом, заявила Стефанишина. Також нардепка стверджує, що керівництво партії створило 5 осередків, що існують лише на папері. "Голос" більше не існує як партія, за якою стояли сильні команди й осередки, тепер це партія імені однієї людини — Кіри Рудик", — підсумувала Стефанишина.

Зі схожою заявою, але без залучення предметів гігієни, виступила в Facebook інша нардепка "Голосу" Олександра Устінова.

У своїй заяві депутатка заявила, що виходить із партії через "узурацію влади Кірою Рудик і систематичне порушення обіцянок із боку керівництва партії". Аргументація Устінової дослівно збігається з аргументацією Ольги Стефанишиной.

На момент написання новини Кіра Рудик ніяк не прокоментувала подію. На її офіційній сторінці з'явилося фото з депутатом Київради від "Голосу" Григорієм Маленком із позитивним підписом "З'їзд "Голосу" — завжди свято".

Нагадаємо, розмови про проблеми в "Голосі" почалися ще в березні після протестів під ОП і посилилися після відходу з партії її лідера та співака Святослава Вакарчука. А в липні лідерка партії Кіра Рудик оскандалилася, не давши чіткої відповіді на питання журналіста про наявність у себе громадянства США. Непопулярні цінності та численні скандали в "Голосі" зовсім "убили" рейтинг партії — згідно зі свіжим опитуванням Рейтингу, за "Голос" готові проголосувати лише 2% українців. Партію обігнали як всі парламентські партії, так і ті, хто не представлений у Раді — Партія Шарія, "Удар" Віталія Кличка, Свобода та інші.