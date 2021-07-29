Стефанишина написала заявление об исключении из "Голоса" на туалетной бумаге

Нардеп Ольга Стефанишина заявила, что руководство "Голоса" игнорирует мнение большинства членов партии.

Народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина написала заявление о выходе из партии на клочке туалетной бумаги. Об этом она сообщила на своей странице Facebook.

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"Большинство выдающихся сделок заключаются на салфетках, а такая — разве на туалетной бумаге. Прошу исключить меня из членов политической партии "Голос", написала народный депутат. Свое решение Стефанишина обосновала тем, что глава партии Кира Рудык, по ее мнению, создала условия, при которых 75% членов "Голоса" не смогут присутствовать на съезде партии. "Съезд формировался не по количеству депутатов, а по их лояльности к руководству", — заявила политик.

Несколько месяцев назад 75% членов "Голоса" выступили с требованием смены руководства партии в лице Киры Рудык и избрания нового главы партии, также сменив Статут на "более демократический". Однако, этого не произошло, и теперь судьбу партии будут решать ее члены, избранные руководством, заявила Стефанишина. Также нардеп утверждает, что руководство партии создало 5 ячеек, существующих лишь на бумаге. "Голос больше не существует как партия, за которой стояли сильные команды и ячейки, теперь это партия имени одного человека — Киры Рудык", подытожила Стефанишина.

С похожим заявлением, но без привлечения предметов гигиены, выступила в Facebook другая нардеп "Голоса" Александра Устинова.

В своем заявлении депутат заявила, что выходит из партии из-за "узурации власти Кирой Рудык и систематическом нарушении обещаний со стороны руководства партии". Аргументация Устиновой дословно совпадает с аргументацией Ольги Стефанишиной.

На момент написания новости Кира Рудык никак не прокомментировала произошедшее. На ее официальной странице появилось фото с депутатом Киевсовета от "Голоса" Григория Маленко с позитивной подписью "Съезд "Голоса" — всегда праздник".

Напомним, разговоры о проблемах в "Голосе" начались еще в марте после протестов под ОП и усилились после ухода из партии ее лидера и певца Святослава Вакарчука. А в июле лидер партии Кира Рудык оскандалилась, не дав четкого ответа на вопрос журналиста о наличии у себя гражданства США. Непопулярные ценности и многочисленные скандалы в "Голосе" совсем "убили" рейтинг партии — согласно свежему опросу Рейтинга, за "Голос" готовы проголосовать лишь 2% украинцев. Партию обогнали как все парламентские партии, так и те, кто не представлен в Раде — Партия Шария, "Удар" Виталия Кличко, Свобода и другие.