В Китае из-за перебоев с электричеством приостановили работу на заводах Apple и Tesla

По словам китайских аналитиков, энергетический кризис наносит ущерб ключевым отраслям промышленности страны, а это в свою очередь отразится на мировом рынке

Китай переживает энергетический кризис. В условиях дефицита электроэнергии на многих предприятиях сократили производство, а заводы Apple и Tesla на несколько дней приостановили работу. Об этом сообщает издание Reuters.

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Несколько ключевых поставщиков для гигантов Apple и Tesla приостановили работу предприятий, выполняя правительственную норму энергопотребления, что поставило под угрозу всю цепочку поставок.

Снижение энергоснабжения уже несколько недель сказывается на производителях в ключевых промышленных центрах восточного и южного региона Китая. По мнению специалистов, причина перебоев с электричеством связана с ужесточением норм вредных выбросов, ограниченными поставками угля в страну и его подорожанием.

Чтобы выполнить норму властей по ограничению электроэнергии в некоторых регионах магазины и торговые центры вынуждены были работать при свечах и закрываться раньше графика. Во многих частях северо-восточного Китая было введено нормирование в часы пик, и жители городов заявили, что отключения происходят раньше и длятся дольше.

Китайские аналитики приходят к мнению, что нехватка электроэнергии наносит ущерб сталелитейной, алюминиевой и цементной промышленности и ухудшает перспективы экономического роста в стране. По меньшей мере 15 китайских компаний заявили в о том, что производство было остановлено из-за ограничения мощности.

"Шок в области энергоснабжения второй по величине экономики мира и крупнейшего производителя повлияет на мировые рынки", — заявили аналитики Nomura.

Однако в преддверии конференции ООН по вопросам климатических изменений власти Китая вряд ли изменят свою политику декарбонизации, так как пообещала сократить энергоемкость примерно на 3% в 2021 году для достижения своих климатических целей.

Что за энергетический кризис?

Поскольку Китай является крупнейшим потреблением энергии в мире, то соответственно он же является и главным источником парниковых газов, способствующих изменению климата. Глава КНР Си Цзиньпин на Международном климатическом саммите заявил, что Китай планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. По словам китайского лидера, уже с этого года потребление угля будет жестко контролироваться, а с 2026 года начнется сокращение его потребления

Напомним, что власти КНР из-за "острой нехватки электроэнергии" объявили о полном запрете добычи BTC и других криптовалют.

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск недавно сообщил что в ближайшем будущем намерен вкладывать деньги в экономику Китая.