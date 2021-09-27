У Китаї через перебої з електрикою призупинили роботу на заводах Apple і Tesla

За словами китайських аналітиків, енергетична криза завдає шкоди ключовим галузям промисловості країни, а це у свою чергу відіб'ється на світовому ринку

Китай переживає енергетичну кризу. В умовах дефіциту електроенергії на багатьох підприємствах скоротили виробництво, а заводи Apple і Tesla на кілька днів призупинили роботу. Про це повідомляє видання Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кілька ключових постачальників для гігантів Apple і Tesla призупинили роботу підприємств, виконуючи урядову норму енергоспоживання, що поставило під загрозу весь ланцюжок постачань.

Зниження енергопостачання вже кілька тижнів позначається на виробниках у ключових промислових центрах східного і південного регіону Китаю. На думку фахівців, причина перебоїв з електрикою пов'язана з посиленням норм шкідливих викидів, обмеженими постачаннями вугілля в країну і його подорожчанням.

Щоб виконати норму влади щодо обмеження електроенергії в деяких регіонах, магазини і торгові центри змушені були працювати при свічках і закриватися раніше графіка. У багатьох частинах північно-східного Китаю було введено нормування в години пік, і жителі міст заявили, що відключення відбуваються раніше і тривають довше.

Китайські аналітики доходять висновку, що нестача електроенергії завдає шкоди сталеливарній, алюмінієвій і цементній промисловості і погіршує перспективи економічного зростання в країні. Щонайменше 15 китайських компаній заявили про те, що виробництво було зупинене через обмеження потужності.

"Шок у галузі енергопостачання другий за величиною економіки світу і найбільшого виробника вплине на світові ринки", — заявили аналітики Nomura.

Однак, напередодні конференції ООН з питань кліматичних змін влада Китаю навряд чи змінить свою політику декарбонізації, оскільки пообіцяла скоротити енергоємність приблизно на 3% у 2021 році для досягнення своїх кліматичних цілей.

Що за енергетична криза?

Оскільки Китай є найбільшим споживачем енергії у світі, то відповідно він же є і головним джерелом парникових газів, що сприяють зміні клімату. Глава КНР Сі Цзіньпін на Міжнародному кліматичному саміті заявив, що Китай планує досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року. За словами китайського лідера, уже з цього року споживання вугілля буде жорстко контролюватися, а з 2026 року почнеться скорочення його споживання

Нагадаємо, що влада КНР через "гострий брак електроенергії" оголосила про повну заборону видобутку BTC та інших криптовалют.

Генеральний директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск нещодавно повідомив що в найближчому майбутньому має намір вкладати гроші в економіку Китаю.