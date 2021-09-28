Blue Origin анонсировала новый туристический полет в космос

На данный момент известны имена лишь двух космических туристов. Ими оказались экс-инженер NASA Крис Боушзейн и соучредитель Medidata Глен де Врис.

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin анонсировала очередной туристический космический полет, который намечен на 12 октября. На борту корабля New Shepard в космос отправятся четыре астронавта, в том числе бывший инженер NASA Крис Бошуйзен и соучредитель самой популярной в мире платформы для клинических исследований Medidata Solutions Глен де Врис. Имена двух остальных членов экипажа огласят в ближайшее время.

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Как сообщает компания, прямая трансляция запуска с первой стартовой площадки в Западном Техасе начнется на сайте BlueOrigin.com 16:30 UTC.

Кто такой Крис Бошуйзен

Крис Бошуйзен известен тем что в 2010 году стал одним из основателей компании Planet Labs и в течение пяти лет занимал должность технического директора. Под его техническим руководством Planet стала первой компанией, коммерчески использовавшей наноспутники, которая запустив более 450 спутников, теперь ежедневно обеспечивает глобальное картографирование планеты. Работая в НАСА, Крис также основал Университет сингулярности — школу для изучения последствий ускоренного технологического развития. Предстоящий полет Крис рассматривает как воплощение своей самой большой детской мечты.

"Но еще важнее то, что я рассматриваю этот полет как возможность стимулировать следующее поколение исследователей космоса. В конце концов, наше будущее жизни в космосе находится в их умелых руках", — сказал он.

Знакомьтесь, Глен де Врис

В 1999 году Глен де Врис стал одним из основателей компании Medidata Solutions — самой используемой в мире платформы для клинических исследований. Программное обеспечение компании обеспечило проведение более 25 000 клинических исследований с участием более семи миллионов пациентов во всех терапевтических областях, от вакцин до редких заболеваний.

"Я всю свою карьеру работал над тем, чтобы продлить жизнь людей. Однако в условиях ограниченности материалов и энергии на Земле, выход в космос может помочь человечеству продолжать процветать. Сколько себя помню, я был увлечен авиацией и космосом, так что этот полет — действительно сбывшаяся мечта ", — сказал Глен де Врис.

Напомним, что корабль New Shepard с Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами на борту успешно стартовал и поднялся на высоту более 107 километров.

Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос вместе со своим братом Марком и другими пассажирами корабля New Shepard опубликовали впечатляющие кадры, на которых видно, чем они занимаются в космосе.