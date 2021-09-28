Blue Origin анонсувала новий туристичний політ у космос

Наразі відомі імена лише двох космічних туристів. Ними виявилися ексінженер NASA Кріс Боушзейн і співзасновник Medidata Глен де Вріс.

Приватна американська аерокосмічна компанія Blue Origin анонсувала черговий туристичний космічний політ, який намічений на 12 жовтня. На борту корабля New Shepard у космос вирушать чотири астронавти, зокрема колишній інженер NASA Кріс Бошуйзен і співзасновник найпопулярнішої у світі платформи для клінічних досліджень Medidata Solutions Глен де Вріс. Імена двох інших членів екіпажу оголосять найближчим часом.

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Як повідомляє компанія, пряма трансляція запуску з першого стартового майданчика в Західному Техасі почнеться на сайті BlueOrigin.com 16:30 UTC.

Хто такий Кріс Бошуйзен

Кріс Бошуйзен відомий тим що в 2010 році став одним із засновників компанії Planet Labs і протягом п'яти років займав посаду технічного директора. Під його технічним керівництвом Planet стала першою компанією, яка комерційно використала наносупутники, котра запустивши понад 450 супутників, тепер щодня забезпечує глобальне картографування планети. Працюючи в НАСА, Кріс також заснував Університет сингулярності — школу для вивчення наслідків прискореного технологічного розвитку. Майбутній політ Кріс розглядає як втілення своєї найбільшої дитячої мрії.

"Але ще важливіше те, що я розглядаю цей політ як можливість стимулювати наступне покоління дослідників космосу. Зрештою, наше майбутнє життя в космосі знаходиться в їхніх умілих руках", — сказав він.

Знайомтеся, Глен де Вріс

У 1999 році Глен де Вріс став одним із засновників компанії Medidata Solutions — найбільш використовуваної в світі платформи для клінічних досліджень. Програмне забезпечення компанії забезпечило проведення понад 25 000 клінічних досліджень за участю понад семи мільйонів пацієнтів у всіх терапевтичних галузях, від вакцин до рідкісних захворювань.

"Я всю свою кар'єру працював над тим, щоб продовжити життя людей. Однак в умовах обмеженості матеріалів та енергії на Землі, вихід у космос може допомогти людству продовжувати процвітати. Скільки себе пам'ятаю, я був захоплений авіацією і космосом, тож цей політ — дійсно мрія, що збулася", — сказав Глен де Вріс.

Нагадаємо, що корабель New Shepard із Джеффом Безосом і ще трьома пасажирами на борту успішно стартував і піднявся на висоту понад 107 кілометрів.

Засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос разом зі своїм братом Марком та іншими пасажирами корабля New Shepard опублікували разючі кадри, на яких видно, чим вони займаються в космосі.