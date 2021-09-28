Папа Римский Франциск приедет в Украину в следующем году

Архиепископ Мечислав Мокшицкий рассказал, что о конкретной дате визита понтифика в Украину еще не известно.

Папа Римский Франциск планирует визит в Украину в 2022 году. Когда именно он намерен приехать в страну пока не известно. Об этом сообщает Католическое информационное агентство (KAI).

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О планах понтифика посетить Украину заявил в своем интервью архиепископ Мечислав Мокшицкий.

"Я узнал, что Святой Отец Франциск планирует такой визит в следующем году", – сказал архиепископ.

В интервью он рассказал, что Католическая церковь следит за трагическими событиям на востоке Украины, а священнослужители Святого Престола участвуют в гуманитарной поддержке региона.

"Наша Церковь, особенно Харьковско-Запорожская епархия, епископ Павел Гончарук и епископ Ян Соблов пытаются организовать, насколько это возможно, гуманитарную помощь, чтобы обеспечить базовые условия жизни для этих людей", — отметил архиепископ.

Также по словам священнослужителя, он надеется что в будущем УПЦ и ПЦУ будут больше сотрудничать друг с другом, в результате чего возникнет своего рода симбиоз между Московским патриархатом и Православной церковью Украины.

"У нас всегда были хорошие отношения и с одной Церковью, и с другой. Я считаю, что мы являемся посредниками в сближении этих двух Церквей", — подчеркнул архиепископ Мокшицкий.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск в своем видеообращении призвал людей вакцинироваться от коронавируса сертифицированными препаратами, назвав при этом прививку "актом любви".

Также сообщалось, что в Италии Папе Римскому прислали пугающее письмо. В конверте лежали три пули и письмо с угрозами.