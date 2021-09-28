Папа Римський Франциск приїде в Україну в наступному році

Архієпископ Мечислав Мокшицький розповів, що про конкретну дату візиту понтифіка в Україну ще не відомо.

Папа Римський Франциск планує візит в Україну у 2022 році. Коли саме він має намір приїхати в країну, поки не відомо. Про це повідомляє Католицьке інформаційне агентство (KAI).

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Про плани понтифіка відвідати Україну заявив у своєму інтерв'ю архієпископ Мечислав Мокшицький.

"Я дізнався, що Святіший Отець Франциск планує такий візит у наступному році", — сказав архієпископ.

В інтерв'ю він розповів, що Католицька церква стежить за трагічними подіями на сході України, а священнослужителі Святого Престолу беруть участь у гуманітарній підтримці регіону.

"Наша Церква, особливо Харківсько-Запорізька єпархія, єпископ Павло Гончарук та єпископ Ян Соблов намагаються організувати, наскільки це можливо, гуманітарну допомогу, щоб забезпечити базові умови життя для цих людей", — зазначив архієпископ.

Також за словами священнослужителя, він сподівається, що в майбутньому УПЦ і ПЦУ більше співпрацюватимуть одне з одним, у результаті чого виникне свого роду симбіоз між Московським патріархатом і Православною церквою України.

"У нас завжди були добрі стосунки і з однією Церквою, і з іншою. Я вважаю, що ми є посередниками в зближенні цих двох Церков", — підкреслив архієпископ Мокшицький.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск у своєму відеозверненні закликав людей вакцинуватися від коронавірусу сертифікованими препаратами, назвавши при цьому щеплення "актом любові".

Також повідомлялося, що в Італії Папі Римському прислали страшний лист. У конверті лежали три кулі і лист з погрозами.