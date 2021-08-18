Папа Римський закликав вакцинуватися, назвавши щеплення від COVID-19 "актом любові" (відео)

Понтифік вважає, що створені вакцини дають надію покінчити з пандемією, але лише в тому випадку, якщо будуть доступні всім.

Папа Римський Франциск у своєму новому відеозверненні закликав людей вакцинуватися від коронавірусу сертифікованими препаратами, повідомляє Vaticannews.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Понтифік дав високу оцінку роботі вчених і дослідників зі створення ефективних і безпечних вакцин проти коронавірусної інфекції.

"Завдяки божій благодаті і праці багатьох людей, у нас є вакцини для захисту від COVID-19, (які) дають надію покінчити з пандемією, якщо будуть доступні всім", — заявив Франциск.

За словами понтифіка, вакцинація від COVID-19 — це "акт любові":

"Любов до себе, до наших сімей і друзів і любов до всіх народів", — пояснив він.

Франциск вважає вакцинацію простим, але вагомим способом прояви турботи.

"Кожен з нас міг би зробити свій власний маленький жест любові", — підсумував Папа Римський.

[ + – ] Відеозвернення Понтифіка

Нагадаємо, сам Папа Римський вирішив зробити щеплення від коронавірусу в січні 2021 року і закликав усіх наслідувати його приклад.

Також понтифік через пандемію коронавірусу наказав зменшити зарплати більшій частині священнослужителів.

Фокус повідомляв, що Ватикан напередодні Великодня вакцинував від коронавірусу 1200 бездомних.