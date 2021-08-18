Папа Римский призвал вакцинироваться, назвав прививку от COVID-19 "актом любви" (видео)

Понтифик считает, что созданные вакцины дают надежду покончить с пандемией, но лишь в том случае, если будут доступны всем.

Папа Римский Франциск в своем новом видеообращении призвал людей вакцинироваться от коронавируса сертифицированными препаратами, сообщает Vaticannews.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Понтифик дал высокую оценку работе ученых и исследователей по созданию эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции.

"Благодаря божьей благодати и труду многих людей, у нас есть вакцины для защиты от COVID-19, (которые) дают надежду покончить с пандемией, если будут доступны всем", – заявил Франциск.

По словам понтифика, вакцинация от COVID-19 – это "акт любви":

"Любовь к себе, к нашим семьям и друзьям и любовь ко всем народам", – объяснил он.

Франциск считает вакцинацию простым, но весомым способ проявления заботы.

"Каждый из нас мог бы сделать свой собственный маленький жест любви", – подытожил Папа Римский.

[ + – ] Видеообращение Понтифика

Напомним, сам Папа Римский Папа Римский решил сделать прививку от коронавируса в январе 2021 года и призвал всех последовать его примеру.

Также понтифик из-за пандемии коронавируса приказал уменьшить зарплаты большей части священнослужителей.

Фокус сообщал, что Ватикан в преддверии Пасхи вакцинировал от коронавируса 1200 бездомных.