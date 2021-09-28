Пыталась подогреть медвежью мочу: 30-летнюю шаманку обвиняют в разжигании пожара в США (видео)

В результате пожара были уничтожены более 40 домов, а местным властям пришлось эвакуировать около 2000 человек из зоны бедствия.

30-летней Александре Суверневой предъявлены обвинения в умышленном разжигании лесного пожара в Калифорнии, который уничтожил почти целую деревню. Об этом пишет издание NYPost.

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Шаманке по выдвинутым обвинениям грозит до 9 лет лишения свободы.

По данным следствия, 30-летняя Александра Сувернева отправилась 22 сентября в поход и пыталась добраться до Канады. Женщина рассказала, что ей захотелось пить и во время похода она наткнулась на лужу, как ей показалось, медвежьей мочи. Шаманка хотела развести костер, чтобы разогреть жидкость и утолить свою жажду.

Вскоре женщина оставила затею разведения костра, поскольку вокруг было сыро, а через время Александра Сувернева обратилась к спасателям, чтобы они затушили пожар.

При личном досмотре у 30-летней женщины обнаружили баллончики со сжатым углекислым газом, зажигалку и "пакет с зеленым травянистым содержимым", которое, по ее признанием, она употребляла.

Местные работники при допросе сообщили полицейским, что видели, как в день пожара подозреваемая выбросила два маленьких баллончика со сжатым углекислым газом. Похожие баллоны обнаружили у шаманки при досмотре.

На своей странице в соцсети Linkedin Александра Сувернева указала в качестве своей нынешней профессии "шаман" и уточнила, что проходила обучение в Государственном университете Нью-Йорка лесного хозяйства.

По данным издания, Александра Сувернева сейчас проходит подозреваемой по делу о других поджогах и лесных пожарах в Калифорнии, а адвокат задержанной шаманки намекнул, что у ее клиентки возможно, присутствует "расстройство психики" или "что‑то связанное со злоупотреблением наркотиками".

В результате лесного пожара в Калифорнии, в разжигании которого обвиняют 30-летнюю шаманку, была почти полностью сожжена деревня. Более 40 домов полностью уничтожены огнем, а местным властям пришлось эвакуировать около 2 тысяч местных жителей.

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Ранее Фокус сообщал про сильный лесной пожар в Испании. Огонь на юго-востоке Испании охватил уже 3 600 гектаров лесной местности, а ликвидацию пожара усложняет сильный ветер. Для тушения лесного пожара привлекли несколько единиц авиации.

Также Фокус писал, что лесные пожары добрались до Греции, из-за чего власти объявили эвакуацию 12 населенных пунктов. Огонь разбушевался в горной области Аркадия на полуострове Пелопоннес, из-за чего тысячи людей лишились электроэнергии.