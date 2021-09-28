Намагалася підігріти ведмежу сечу: 30-річну шаманку звинувачують у розпалюванні пожежі в США (відео)

У результаті пожежі було знищено понад 40 будинків, а місцевій владі довелося евакуювати близько 2000 осіб із зони лиха.

30-річній Олександрі Суверневій пред'явлені звинувачення в умисному розпалюванні лісової пожежі в Каліфорнії, яка знищила майже ціле село. Про це пише видання NYPost.

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Шаманці за висунутими звинуваченнями загрожує до 9 років позбавлення волі.

За даними слідства, 30-річна Олександра Сувернева вирушила 22 вересня в похід і намагалася дістатися до Канади. Жінка розповіла, що їй захотілося пити і під час походу вона натрапила на калюжу, як їй здалося, ведмежої сечі. Шаманка хотіла розвести багаття, щоб розігріти рідину і вгамувати свою спрагу.

Незабаром жінка залишила затію розведення багаття, оскільки навколо було сиро, а через час Олександра Сувернева звернулася до рятувальників, щоб вони загасили пожежу.

При особистому огляді в 30-річної жінки виявили балончики зі стисненим вуглекислим газом, запальничку і "пакет із зеленим трав'янистим вмістом", який, за її зізнанням, вона вживала.

Місцеві працівники при допиті повідомили поліцейським, що бачили, як у день пожежі підозрювана викинула два маленьких балончики із стислим вуглекислим газом. Схожі балони виявили в шаманки при огляді.

На своїй сторінці в соцмережі Linkedin Олександра Сувернева вказала в ролі своєї нинішньої професії "шаман" і уточнила, що проходила навчання в Державному університеті Нью-Йорка лісового господарства.

За даними видання, Олександра Сувернева зараз проходить підозрюваною у справі про інші підпали і лісові пожежі в Каліфорнії, а адвокат затриманої шаманки натякнув, що в її клієнтки можливо, "розлад психіки" або "щось пов'язане зі зловживанням наркотиками".

У результаті лісової пожежі в Каліфорнії, у розпалюванні якої звинувачують 30-річну шаманку, було майже повністю спалене село. Понад 40 будинків повністю знищені вогнем, а місцевій владі довелося евакуювати близько 2 тисяч місцевих жителів.

[ + – ] Шаманку затримали за розпалювання лісової пожежі в США

Раніше Фокус повідомляв про сильну лісову пожежу в Іспанії. Вогонь на південному сході Іспанії охопив уже 3 600 гектарів лісової місцевості, а ліквідацію пожежі ускладнює сильний вітер. Для гасіння лісової пожежі залучили кілька одиниць авіації.

Також Фокус писав, що лісові пожежі дісталися до Греції, через що влада оголосила евакуацію 12 населених пунктів. Вогонь розбушувався в гірському районі Аркадія на півострові Пелопоннес, через що тисячі людей позбулися електроенергії.