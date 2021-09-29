Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания ОБСЕ по правам человека

По словам госсекретаря, российские власти заблокировали рассмотрение ситуации с ухудшающимся положением в этой области.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ (СРВЧИ), которое должно было пройти в Варшаве (Польша) 27 сентября. Соответствующее заявление обнародовано на сайте Госдепа.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"К сожалению, Совещание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению до 2021 года не состоялось из-за решения правительства России заблокировать (его). Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека", — говорится в заявлении.

Блинкен также заявил, что США продолжат призывать Россию выполнять взятые на нее обязательства, в том числе касающиеся защиты основных прав и свобод и проведения "свободных и справедливых выборов".

"Соединенные Штаты по-прежнему ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить санкционированные ежегодные встречи СРВЧИ", — добавил глава Госдепа.

Напомним, ранее США раскритиковали выборы в Госдуму РФ, обвинив страну в создании условий, которые "не способствовали свободному и справедливому избирательному процессу". Помимо этого Штаты указали на давление российских властей на оппозицию и СМИ, а также проведение выборов на оккупированных РФ территориях Украины.

Также Фокус писал о задержании российскими силовиками замглавы крымскотатарского Меджлиса Наримана Джелялова в оккупированном Крыму. Американское посольство в Киеве осудило действия РФ.