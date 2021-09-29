Блінкен звинуватив Росію в зриві щорічної наради ОБСЄ з прав людини

За словами держсекретаря, російська влада заблокувала розгляд ситуації зі становищем, що погіршується, в цій галузі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію в зриві щорічної наради Організації з безпеки і співпраці в Європі з розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру ОБСЄ (СРВЧІ), яка повинна була пройти у Варшаві (Польща) 27 вересня. Відповідна заява оприлюднена на сайті Держдепу.

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"На жаль, Нарада Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з людського виміру до 2021 року не відбулася через рішення уряду Росії заблокувати (її). Ми глибоко шкодуємо в зв'язку з цією спробою російської влади заблокувати контроль над становищем, що погіршується, в галузі прав людини", — йдеться в заяві.

Блінкен також заявив, що США продовжать закликати Росію виконувати взяті на неї зобов'язання, зокрема що стосуються захисту основних прав і свобод та проведення "вільних і справедливих виборів".

"Сполучені Штати як і раніше очікують, що ОБСЄ і її держави-учасники будуть проводити санкціоновані щорічні зустрічі СРВЧІ", — додав глава Держдепу.

Нагадаємо, раніше США розкритикували вибори до Держдуми РФ, звинувативши країну в створенні умов, які "не сприяли вільному і справедливому виборчому процесу". Крім цього Штати вказали на тиск російської влади на опозицію і ЗМІ, а також проведення виборів на окупованих РФ територіях України.

Також Фокус писав про затримання російськими силовиками заступник голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джелялова в окупованому Криму. Американське посольство в Києві засудило дії РФ.