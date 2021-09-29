Выступает за оборону Тайваня и развитие ракетных войск. Новым премьером Японии станет Фумио Кисида (видео)

Кисиду избрали председателем правящей партии ЛДП. Он придерживается проамериканских позиций и называет Азию линией фронта между демократиями и диктатурами.

Новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) избран бывший министр иностранных дел страны Фумио Кисида, сообщает The Wall Street Journal.

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Во второй тур голосования вышли Кисида и министр по делам административной реформы Таро Кано. В итоге Кисида получил 257 голосов, Коно – 170.

Выборы председателя ЛДП прошли в связи с истечением полномочий премьер-министра Японии Есихидэ Суги, занявшего этот пост в 2020 году из-за неожиданной отставки тогдашнего премьера Синдзо Абэ.

[ + – ] Следующим премьер-министром Японии станет Фумио Кисида

Сам Суга от участия в предвыборной компании отказался, объяснив это желанием посвятить остаток своего срока борьбе с коронавирусом.

Впоследствии новый глава ЛПД станет премьер-министром, после того, как японский парламент утвердит его назначение на этот пост (состоится это 4 октября 2021 года).

Фумио Кисида – что о нем известно

Фумио Кисида родился 29 июля 1957 года в семье потомственных политиков: его дед и отец были в свое время депутатами палаты представителей.

В университете изучал право, а в 1993 году был избран в палату представителей от префектуры Хиросима. После победы ЛДП на выборах в 2012 году был назначен министром иностранных дел. В 2017 году вышел из состава кабинета и перешел в совет политических исследований партии.

WSJ напоминает, что 64-летний Кисида призывает к усилению противоракетной обороны Японии, поддерживает прочный американо-японский союз и выражает обеспокоенность военной экспансией Китая.

В другом интервью The Wall Street Journal Кисида заявлял, что Японии необходимо подумать о создании потенциала для нанесения ракетных ударов по возможным противникам, включая Китай и Северную Корею.

Также он жестко высказался по поводу Китая, назвав Тайвань линией фронта в борьбе демократий за сопротивление продвижению авторитаризма.

Политик во время предвыборной кампании говорил, что Токио и Вашингтону необходимо провести совместное моделирование того, как они будут вместе реагировать на кризисный сценарий с участием Тайваня.

Когда Кисида занимал пост министра иностранных дел (с 2012 по 2017 год), то содействовал организации визита тогдашнего президента США Барака Обамы в Хиросиму (в 2016 году).

[ + – ] Визит Барака Обамы в Хиросиму

Бывший премьер-министр Синдзо Абэ настаивал на укреплении американо-японского альянса, также он способствовал принятию закона, дающего японским вооруженным силам больше свободы для действий за пределами страны. Издание отмечает, что взгляды Кисиды на национальную безопасность Японии мало отличаются от взглядов Абэ.

Ранее сообщалось, что Япония призвала Европу противостоять военной экспансии Китая. Министр обороны Японии Нобуо Киши заявил, что Китай становится все более могущественным в политическом, экономическом и военном отношении, чтобы в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском морях.

Также Фокус писал, что власти Японии потребовали от США не использовать для обозначения Японского моря название "Восточное море". На корейском полуострове это море принято называть "Восточным" или "Восточно-Корейским", в Японии настаивают, что "Японское море" – единственное международно признанное название.