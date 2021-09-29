Виступає за оборону Тайваню і розвиток ракетних військ. Новим прем'єром Японії стане Фуміо Кисида (відео)

Кисида обрали головою керівної партії ЛДП. Він дотримується проамериканських позицій і називає Азію лінією фронту між демократіями і диктатурами.

Новим головою керівної в Японії Ліберально-демократичної партії (ЛДП) обраний колишній міністр закордонних справ країни Фуміо Кисида, повідомляє The Wall Street Journal.

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До другого туру голосування вийшли Кисида і міністр у справах адміністративної реформи Таро Кано. Зрештою Кисида отримав 257 голосів, Коно — 170.

Вибори голови ЛДП пройшли в зв'язку із закінченням повноважень прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Суґи, який зайняв цей пост у 2020 році через несподівану відставку тодішнього прем'єра Сіндзо Абе.

[ + – ] Наступним прем'єр-міністром Японії стане Фуміо Кисида

Сам Суґа від участі в передвиборчій компанії відмовився, пояснивши це бажанням присвятити залишок свого терміну боротьбі з коронавірусом.

Згодом новий глава ЛПД стане прем'єр-міністром, після того, як японський парламент затвердить його призначення на цю посаду (відбудеться це 4 жовтня 2021 року).

Фуміо Кисида — що про нього відомо

Фуміо Кисида народився 29 липня 1957 року в родині потомствених політиків: його дід і батько були свого часу депутатами палати представників.

В університеті вивчав право, а в 1993 році був обраний в палату представників від префектури Хіросіма. Після перемоги ЛДП на виборах у 2012 році був призначений міністром закордонних справ. У 2017 році вийшов зі складу кабінету і перейшов до ради політичних досліджень партії.

WSJ нагадує, що 64-річний Кисида закликає до посилення протиракетної оборони Японії, підтримує міцний американо-японський союз і висловлює стурбованість військовою експансією Китаю.

В іншому інтерв'ю The Wall Street Journal Кисида заявляв, що Японії необхідно подумати про створення потенціалу для нанесення ракетних ударів по можливих супротивниках, враховуючи Китай і Північну Корею.

Також він жорстко висловився з приводу Китаю, назвавши Тайвань лінією фронту в боротьбі демократій за опір просуванню авторитаризму.

Політик під час передвиборчої кампанії говорив, що Токіо та Вашингтону необхідно провести спільне моделювання того, як вони будуть разом реагувати на кризовий сценарій за участю Тайваню.

Коли Кисида займав пост міністра закордонних справ (із 2012 по 2017 рік), то сприяв організації візиту тодішнього президента США Барака Обами до Хіросіми (у 2016 році).

[ + – ] Візит Барака Обами до Хіросіми

Колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе наполягав на зміцненні американо-японського альянсу, також він сприяв ухваленню закону, що дає японським збройним силам більше свободи для дій за межами країни. Видання зазначає, що погляди Кисида на національну безпеку Японії мало відрізняються від поглядів Абе.

Раніше повідомлялося, що Японія закликала Європу протистояти військовій експансії Китаю. Міністр оборони Японії Нобуо Кісі заявив, що Китай стає все більш могутнім у політичному, економічному та військовому стосунку, щоб в односторонньому порядку змінити статус-кво в Східному і Південно-Китайському морях.

Також Фокус писав, що влада Японії почала вимагати від США не використовувати для позначення Японського моря назву "Східне море". На корейському півострові це море заведено називати "Східним" або "Східно-Корейським", в Японії наполягають, що "Японське море" — єдине міжнародно визнана назва.