В США полностью освободят от наказания Джона Хинкли, 40 лет назад стрелявшего в Рейгана (видео)

В 1981 году Хинкли выстрелил в 40-го президента США у отеля Hilton в Вашингтоне, американский лидер был ранен в легкое.

С 66-летнего Джона Хинкли-младшего, который в 1981 году покушался на 40-го президента США Рональда Рейгана, будут сняты все судебные ограничения в июне 2022 года, сообщает Associated Press.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На судебном заседании, состоявшемся 27 сентября, федеральный судья округа Колумбия Пол Фридман отметил, что Хинкли не проявлял никаких признаков агрессии, а также с 1983 года не интересовался оружием.

Первоначально американские власти были против освобождения Хинкли, однако изменили свое мнение после независимого обследования. Теперь они заявляют, что Хинкли можно полностью освободить от наказания, если у того не будет симптомов активного психического расстройства в течение девяти месяцев.

Покушение на Рональда Рейгана

Джон Хинкли 30 марта 1981 года выстрелил в Рональда Рейгана неподалеку от отеля Hilton в Вашингтоне. Американский президент был ранен в легкое, кроме него в результате стрельбы пострадали четыре человека. В частности, пресс-секретаря Рейгана Джеймса Брейди Хинкли ранил в мозг.

[ + – ] Момент покушения на 40-го президента США в 1981 году

Сам Хинкли заявлял, что покушался на Рейгана для того, чтобы произвести впечатление на актрису Джоди Фостер, в которую он был влюблен.

Хинкли признали невиновным в покушении на президента в связи с его невменяемостью. Он был отправлен в психиатрическую больницу, в которой и провел 34 года.

Пять лет назад Хинкли выписали из лечебного учреждения и позволили жить в доме матери, запретив иметь оружие, пить алкоголь, общаться с журналистами, а также иметь контакты с семействами Рейганов и Фостер.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о покушении на него в Харькове и попытке похищения сотрудниками российских спецслужб.

Также сообщалось, что в столице Мали после молитвы Курбан-байрам пытались зарезать временного президента страны Ассими Гойту.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщал о задержании группы лиц, которые якобы готовили покушение на него и его детей.