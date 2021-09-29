У США повністю звільнять від покарання Джона Гінклі, який 40 років тому стріляв у Рейгана (відео)

У 1981 році Гінклі вистрілив у 40-го президента США біля готелю Hilton у Вашингтоні, американський лідер був поранений у легеню.

З 66-річного Джона Гінклі-молодшого, який у 1981 році зробив замах на 40-го президента США Рональда Рейгана, будуть зняті всі судові обмеження в червні 2022 року, повідомляє Associated Press.

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На судовому засіданні, яке відбулося 27 вересня, федеральний суддя округу Колумбія Пол Фрідман зазначив, що Гінклі не виявляв жодних ознак агресії, а також з 1983 року не цікавився зброєю.

Спочатку американська влада була проти звільнення Гінклі, проте змінила свою думку після незалежного обстеження. Тепер вони заявляють, що Гінклі можна повністю звільнити від покарання, якщо в того не буде симптомів активного психічного розладу протягом дев'яти місяців.

Замах на Рональда Рейгана

Джон Гінклі 30 березня 1981 року вистрілив у Рональда Рейгана неподалік від готелю Hilton у Вашингтоні. Американський президент був поранений у легеню, крім нього, у результаті стрілянини постраждали чотири людини. Зокрема, прессекретаря Рейгана Джеймса Брейді Гінклі поранив у мозок.

[ + – ] Момент замаху на 40-го президента США в 1981 році

Сам Гінклі заявляв, що робив замах на Рейгана для того, щоб справити враження на актрису Джоді Фостер, у яку він був закоханий.

Гінклі визнали невинним у замаху на президента у зв'язку з його неосудністю. Він був відправлений до психіатричної лікарні, у якій і провів 34 роки.

П'ять років тому Гінклі виписали з лікувального закладу і дозволили жити в будинку матері, заборонивши мати зброю, пити алкоголь, спілкуватися з журналістами, а також мати контакти з родинами Рейганів і Фостер.

Раніше перший президент України Леонід Кравчук розповів про замах на нього в Харкові і спробу викрадення співробітниками російських спецслужб.

Також повідомлялося, що в столиці Малі після молитви Курбан-байрам намагалися зарізати тимчасового президента країни Ассімі Гойту.

У свою чергу, президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомляв про затримання групи осіб, які нібито готували замах на нього і його дітей.