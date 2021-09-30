Вакцина AstraZeneca от коронавируса оказалась эффективна на 74% в крупном испытании

Под контролем врачей вакцину Vaxzevria от коронавируса получили 17,6 тыс. человек. Из них ни у кого не было существенных побочных эффектов.

В ходе испытания с участием 26 тыс. человек в США, Чили и Перу вакцина Vaxzevria компании AstraZeneca показала 74-процентную эффективность в предотвращении появления симптомов коронавируса. В группе людей возраста 65 лет и старше ее эффективность оказалась 83,5%. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Исследователи отмечают, что общая эффективность оказалась ниже 79%, о которых производитель вакцины заявил в марте. И ниже 76%, о которых AstraZeneca сообщила через несколько дней, "пересмотрев" свои результаты после обвинений в использовании для оценки "устаревших данных".

В ходе испытаний пациенты получали две дозы вакцины Vaxzevria с интервалом в четыре недели.

Получили вакцину 17 600 человек. Среди них не было не только смертей, но и случаев тяжелого или критического симптоматического COVID-19.

Плацебо получили 8 500 человек. Среди них было восемь случаев тяжелой формы заболевания. Также в этой группе два человека умерли.

В ходе испытания не было случаев серьезного побочного эффекта в виде повышенной свертываемости крови, о котором ранее много говорилось в связи с вакциной AstraZeneca.

В конце июля AstraZeneca заявила, что планирует подать заявку на полное одобрение своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а не запрашивать разрешение на использование в экстренных случаях.

Компания в настоящее время изучает эффективность бустерных доз для людей, которые уже были вакцинированы двумя дозами ее вакцины или мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna.

Сейчас вакцина Vaxzevria разрешена к применению более чем в 170 странах (включая Украину). Представитель компании сказал, они не ожидают, что Vaxzevria будет широко использоваться в Соединенных Штатах, но получение одобрения FDA "добавит им авторитета".

Ранее Фокус сообщал, что вакцина Moderna в сравнительном испытании показала наивысшую степень защиты от "дельта"-штамма коронавируса.

В Украине может испортиться вакцина AztraZeneca, если темпы вакцинации не будут усилены. По состоянию на 8 сентября в стране оставались неиспользованными около 3 млн ее доз. Их срок годности заканчивается в конце октября-ноября.