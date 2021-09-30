Вакцина AstraZeneca від коронавірусу виявилася ефективна на 74% у великому випробуванні

Під контролем лікарів вакцину Vaxzevria від коронавірусу отримали 17,6 тис. осіб. Із них ні в кого не було істотних побічних ефектів.

У ході випробування за участю 26 тис. чоловік у США, Чилі та Перу вакцина Vaxzevria компанії AstraZeneca показала 74-відсоткову ефективність у запобіганні появи симптомів коронавірусу. У групі людей віку 65 років і старше її ефективність виявилася 83,5%. Про це повідомило агентство Reuters.

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Дослідники відзначають, що загальна ефективність виявилася нижчою за 79%, про які виробник вакцини заявив у березні. І нижче за 76%, про які AstraZeneca повідомила через кілька днів, "переглянувши" свої результати після звинувачень у використанні для оцінки "застарілих даних".

У ході випробувань пацієнти отримували дві дози вакцини Vaxzevria з інтервалом у чотири тижні.

Отримали вакцину 17 600 чоловік. Серед них не було не тільки смертей, але й випадків важкого або критичного симптоматичного COVID-19.

Плацебо отримали 8 500 осіб. Серед них було вісім випадків важкої форми захворювання. Також у цій групі дві людини померли.

У ході випробування не було випадків серйозного побічного ефекту в вигляді підвищеного згортання крові, про яке раніше багато говорилося у зв'язку з вакциною AstraZeneca.

У кінці липня AstraZeneca заявила, що планує подати заявку на повне схвалення своєї вакцини в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, а не запитувати дозвіл на використання в екстрених випадках.

Компанія зараз вивчає ефективність бустерних доз для людей, які вже були вакциновані двома дозами її вакцини або мРНК-вакцинами компаній Pfizer і Moderna.

Зараз вакцина Vaxzevria дозволена до застосування більш ніж у 170 країнах (включаючи Україну). Представник компанії сказав, що вони не очікують, що Vaxzevria широко використовуватиметься в Сполучених Штатах, але отримання схвалення FDA "додасть їм авторитету".

Раніше Фокус повідомляв, що вакцина Moderna в порівняльному випробуванні показала найвищий ступінь захисту від "дельта" -штамму коронавірусу.

В Україні може зіпсуватися вакцина AztraZeneca, якщо темпи вакцинації не будуть посилені. Станом на 8 вересня в країні залишалися невикористаними близько 3 млн її доз. Їхній термін придатності закінчується в кінці жовтня-листопада.