Россия может помочь построить в Турции две АЭС и космические стартовые площадки

После встречи при закрытых дверях Эрдоган сообщил журналистам о планах сотрудничества Турции и Росии в областях космоса и энергетики.

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудили вопрос об участии России в строительстве двух АЭС в Турции, а также затронули вопрос о совместных космических проектах. Об этом сообщает сайт РИА Новости.

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По данным агентства во время переговоров, которые длились 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме, Эрдоган обсудил со своим коллегой возможное участие России в строительстве еще двух АЭС.

"У нас есть цель — построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС", — сообщил Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, который возвращался из Сочи.

По словам турецкого лидера Путин согласился "поработать над этой темой".

Что касается открытия АЭС "Аккую", президент Турции отметил, что строительные работы ведутся по графику и открытие первого энергоблока планируется на 2022 год.

Также на встрече двух лидеров обсуждались вопросы возможного сотрудничестве в космических программах.

Эрдоган отметил, что Путин намерен сохранить совместную работу в космических проектах. Речь идет о подготовке турецких космонавтов и строительстве пусковых платформ.

"Этим займутся наши делегации, мы составим дорожную карту. Есть идеи по гораздо более широкому космическому сотрудничеству. Российская сторона предложила сотрудничать по созданию стартовых платформ, одна из них будет наземной", — сказал Эрдоган.

Напомним , что Турция приняла решение о приобретении российских зенитно-ракетных комплексов "С-400" в связи с отказом Вашингтона передать Анкаре американские системы ПВО Patriot.

Также накануне встречи двух президентов в Сирии над авиабазой в Хмеймиме при помощи ракетного комплекса "Панцирь-С" был сбит беспилотник, запущенный боевиками.