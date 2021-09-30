Росія може допомогти побудувати в Туреччині дві АЕС та космічні стартові майданчики

Після зустрічі за зачиненими дверима Ердоган повідомив журналістам про плани співпраці Туреччини і Росії в галузях космосу й енергетики.

Президент Росії Володимир Путін і турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган у процесі переговорів у Сочі обговорили питання про участь Росії в будівництві двох АЕС у Туреччині, а також торкнулися питання про спільні космічні проєкти. Про це повідомляє сайт РІА Новини.

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За даними агентства під час переговорів, які тривали 2 години 45 хвилин у закритому для преси режимі, Ердоган обговорив зі своїм колегою можливу участь Росії в будівництві ще двох АЕС.

"У нас є мета — побудувати три АЕС. Я запитав у Путіна, чи можемо ми побудувати дві атомні станції, що залишилися, разом. Тоді спільно з АЕС "Аккую" у нас буде три АЕС", — повідомив Ердоган турецьким журналістам на борту літака, який повертався із Сочі.

За словами турецького лідера Путін погодився "попрацювати над цією темою".

Що стосується відкриття АЕС "Аккую", президент Туреччини зазначив, що будівельні роботи ведуться за графіком і відкриття першого енергоблоку планується на 2022 рік.

Також на зустрічі двох лідерів обговорювалися питання можливого співробітництва в космічних програмах.

Ердоган зазначив, що Путін має намір зберегти спільну роботу в космічних проєктах. Йдеться про підготовку турецьких космонавтів і будівництво пускових платформ.

"Цим займуться наші делегації, ми складемо дорожню карту. Є ідеї щодо набагато більш широкої космічної співпраці. Російська сторона запропонувала співпрацювати зі створенням стартових платформ, одна з них буде наземною", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, що Туреччина ухвалила рішення про придбання російських зенітно-ракетних комплексів "С-400" у зв'язку з відмовою Вашингтона передати Анкарі американські системи ППО Patriot.

Також напередодні зустрічі двох президентів у Сирії над авіабазою в Хмеймімі за допомогою ракетного комплексу "Панцир-С" був збитий безпілотник, запущений бойовиками.