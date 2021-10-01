В США обнаружили партию фальшивых купюр на $6,5 млн, отправленных из России

Власти считают, что изъятые купюры могли бы использоваться для "нанесения вреда наиболее уязвимым гражданам нашей страны".

В Филадельфии власти США 28 сентября изъяли фальшивые доллары и евро на сумму более 6,5 млн долларов. Они были отправлены из России, сообщила Таможенная и пограничная служба (CBP).

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Согласно сопроводительным документам, в посылках были деньги для игры в "Монополию". Но экспертиза, проведенная Секретной службой США, показала, что банкноты слишком сильно похожи на настоящие. Использование таких купюр в США запрещено. За их выпуск и использование применяется наказание, как за подделку денег (до 20 лет тюрьмы).

Изъятые купюры находились в пяти посылках, которые в разные дни сентября были доставлены в Филадельфию самолетами международной грузовой компании. Их должны были отправить в городок неподалеку от Чикаго, но CBP ничего не сообщает о предполагаемом получателе.

Изъяты поддельные банкноты номиналами 1 и 100 долларов и 10, 50, 100 и 500 евро. В эквиваленте сумма номиналов всех банкнот составляет 6 511 294 доллара.

Изъятые купюры переданы агентам Секретной службы США.

"Это выдающийся случай перехвата сотрудниками таможенной и пограничной службы запрещенной валюты, которая может быть изменена, чтобы выглядеть подлинной, и потенциально использоваться для нанесения вреда наиболее уязвимым гражданам нашей страны", – сказал Эдвард Мориарти, исполняющий обязанности директора пункта CBP в Филадельфии.

Ранее, 7 сентября, в CBP Филадельфии арестовала фальшивки евро и долларов на сумму почти 100 тыс. долларов.

Напомним, в НБУ рассказали и показали, как отличить фальшивые гривны от настоящих.

В Киеве задержали мошенников, которые сбывали крупные сумы фальшивой валюты. При задержании у них обнаружили 229 тыс. фальшивых долларов.