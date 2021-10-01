У США виявили партію фальшивих купюр на $6,5 млн, відправлених з Росії

Влада вважає, що вилучені купюри могли б використовуватися для "завдання шкоди найбільш вразливим громадянам нашої країни".

У Філадельфії влада США 28 вересня вилучила фальшиві долари та євро на суму понад 6,5 млн доларів. Вони були відправлені з Росії, повідомила Митна та прикордонна служба (CBP).

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Відповідно до супровідних документів, у посилках були гроші для гри в "Монополію". Але експертиза, проведена Секретною службою США, показала, що банкноти занадто сильно схожі на справжні. Використання таких купюр у США заборонено. За їхній випуск і використання застосовується покарання, як за підробку грошей (до 20 років в'язниці).

Вилучені купюри були в п'ятьох посилках, які в різні дні вересня були доставлені до Філадельфії літаками міжнародної вантажної компанії. Їх повинні були відправити в містечко неподалік від Чикаго, але CBP нічого не повідомляє про ймовірного одержувача.

Вилучені підроблені банкноти номіналами 1 і 100 доларів та 10, 50, 100 і 500 євро. В еквіваленті сума номіналів усіх банкнот становить 6 511 294 долари.

Вилучені купюри передані агентам Секретної служби США.

"Це видатний випадок перехоплення співробітниками митної та прикордонної служби забороненої валюти, яка може бути змінена, щоб мати вигляд справжньої, і потенційно використовуватися для завдання шкоди найбільш вразливим громадянам нашої країни", — сказав Едвард Моріарті, в. о. директора пункту CBP у Філадельфії.

Раніше, 7 вересня, у CBP Філадельфії заарештувала фальшивки євро і доларів на суму майже 100 тис. доларів.

Нагадаємо, в НБУ розповіли і показали, як відрізнити фальшиві гривні від справжніх.

У Києві затримали шахраїв, які збували великі суми фальшивої валюти. При затриманні в них виявили 229 тис. фальшивих доларів.