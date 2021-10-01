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У США виявили партію фальшивих купюр на $6,5 млн, відправлених з Росії

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фальшиві гроші, долари, фото

Влада вважає, що вилучені купюри могли б використовуватися для "завдання шкоди найбільш вразливим громадянам нашої країни".

У Філадельфії влада США 28 вересня вилучила фальшиві долари та євро на суму понад 6,5 млн доларів. Вони були відправлені з Росії, повідомила Митна та прикордонна служба (CBP).

Відповідно до супровідних документів, у посилках були гроші для гри в "Монополію". Але експертиза, проведена Секретною службою США, показала, що банкноти занадто сильно схожі на справжні. Використання таких купюр у США заборонено. За їхній випуск і використання застосовується покарання, як за підробку грошей (до 20 років в'язниці).

Вилучені купюри були в п'ятьох посилках, які в різні дні вересня були доставлені до Філадельфії літаками міжнародної вантажної компанії. Їх повинні були відправити в містечко неподалік від Чикаго, але CBP нічого не повідомляє про ймовірного одержувача.

Вилучені підроблені банкноти номіналами 1 і 100 доларів та 10, 50, 100 і 500 євро. В еквіваленті сума номіналів усіх банкнот становить 6 511 294 долари.

фальшиві гроші, євро

Вилучені купюри передані агентам Секретної служби США.

"Це видатний випадок перехоплення співробітниками митної та прикордонної служби забороненої валюти, яка може бути змінена, щоб мати вигляд справжньої, і потенційно використовуватися для завдання шкоди найбільш вразливим громадянам нашої країни", — сказав Едвард Моріарті, в. о. директора пункту CBP у Філадельфії.

Раніше, 7 вересня, у CBP Філадельфії заарештувала фальшивки євро і доларів на суму майже 100 тис. доларів.

Нагадаємо, в НБУ розповіли і показали, як відрізнити фальшиві гривні від справжніх.

У Києві затримали шахраїв, які збували великі суми фальшивої валюти. При затриманні в них виявили 229 тис. фальшивих доларів.