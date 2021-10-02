Американская компания Merck представила первые таблетки от COVID-19

Экспериментальная противовирусная таблетка может вдвое снизить шанс попасть в больницу или даже умереть.

Препарат под названием "Молнупиравир", если получит разрешение на выпуск в США, станет первым пероральным противовирусным препаратом от COVID-19. Данный препарат создает ошибки в генетическом коде вируса, сообщает Reuters

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В компания Merck заявили, что планируют как можно скорее запросить в США разрешение на использование таблетки в чрезвычайных ситуациях и подать подобные заявки по всему миру.

В клинических исследованиях препарата "Молнупиравир" принимали участие 775 человек, заболевших COVID-19. Только 7,3% из тех, кто получал таблетки два раза в день в течение пяти дней, были госпитализированы, и ни один из них не умер через 29 дней после лечения. В то время, как 14,1% участников исследований, которые получали плацебо, попали в больницу, а 8 человек умерло.

В исследование принимали участие люди с подтвержденным COVID-19 от легкой до умеренной степени тяжести, у которых симптомы сохранялись не более пяти дней. У всех участников исследования был хотя бы один фактор риска, связанный с неблагоприятным исходом заболевания, например, ожирение или пожилой возраст.

Merck сообщила, что препарат эффективен против всех вариантов коронавируса, включая штамм "Дельта".

По данным Merck, "Молнупиравир" не способен вызывать генетические изменения в человеческих клетках, но мужчины, участвовавшие в испытаниях, должны были воздерживаться от гетеросексуальных контактов или соглашаться использовать противозачаточные средства. Это же правило касалось и женщин детородного возраста.

Результаты исследования только что были опубликованы компанией и пока не подвергались экспертной оценке. Merck планирует представить оценки экспертов в ближайшее время.

Независимая группа медицинских экспертов, наблюдавших за исследованием, рекомендовала участникам эксперимента досрочно прекратить прием лекарства, потому что промежуточные результаты от терапии оказались очень сильными и положительными.

Американский производитель лекарств заявил, что рассчитывает произвести 10 миллионов курсов лечения к концу 2021 года. Компания имеет контракт с правительством США на поставку 1,7 миллиона курсов нового препарата по цене 700 долларов за курс. В Merck говорят, что имеют аналогичные соглашения с правительствами других стран.

Компания Merck также согласилась передать лицензию на этот препарат нескольким индийским производителям, которые смогут поставлять препарат в страны с низким и средним уровнем доходов.

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Раньше в Merck, заявляли, что новый пероральный препарат показал себя наиболее эффективным при назначении пациентам на ранних стадиях заболевания.