Американська компанія Merck представила перші таблетки від COVID-19

Експериментальна противірусна таблетка може вдвічі знизити шанс потрапити в лікарню або навіть померти.

Препарат під назвою "Молнупіравір", якщо отримає дозвіл на випуск в США, стане першим пероральним противірусним препаратом від COVID-19. Даний препарат створює помилки в генетичному коді вірусу, повідомляє Reuters

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У компанія Merck заявили, що планують якнайшвидше запросити в США дозвіл на використання таблетки в надзвичайних ситуаціях і подати подібні заявки по всьому світу.

У клінічних дослідженнях препарату "Молнупіравір" брали участь 775 чоловік, хворих COVID-19. Тільки 7,3% з тих, хто отримував таблетки два рази на день протягом п'яти днів, були госпіталізовані, і жоден з них не помер через 29 днів після лікування. У той час, як 14,1% учасників досліджень, які отримували плацебо, потрапили в лікарню, а 8 осіб померло.

У дослідження брали участь люди з підтвердженим COVID-19 від легкого до помірного ступеня тяжкості, у яких симптоми зберігалися не більше п'яти днів. У всіх учасників дослідження був хоча б один фактор ризику, пов'язаний з несприятливим результатом захворювання, наприклад, ожиріння або похилий вік.

Merck повідомила, що препарат ефективний проти всіх варіантів коронавируса, включаючи штам "Дельта".

За даними Merck, "Молнупіравір" не здатний викликати генетичні зміни в людських клітинах, але чоловіки, що брали участь у випробуваннях, повинні були утримуватися від гетеросексуальних контактів або погоджуватися використовувати протизаплідні засоби. Це ж правило стосувалося і жінок дітородного віку.

Результати дослідження щойно були опубліковані компанією і поки не піддавалися експертній оцінці. Merck планує представити оцінки експертів найближчим часом.

Незалежна група медичних експертів, які спостерігали за дослідженням, рекомендувала учасникам експерименту достроково припинити прийом ліків, тому що проміжні результати від терапії виявилися дуже сильними і позитивними.

Американський виробник ліків заявив, що розраховує провести 10 мільйонів курсів лікування до кінця 2021 року. Компанія має контракт з урядом США на поставку 1,7 мільйона курсів нового препарату за ціною 700 доларів за курс. У Merck кажуть, що мають аналогічні угоди з урядами інших країн.

Компанія Merck також погодилася передати ліцензію на цей препарат декільком індійським виробникам, які зможуть поставляти препарат до країн з низьким і середнім рівнем доходів.

Нагадуємо, що Фокус писав про те, коли Україна пройде пік COVID-19.

Раніше в Merck, заявляли, що новий пероральний препарат показав себе найбільш ефективним при призначенні пацієнтам на ранніх стадіях захворювання.