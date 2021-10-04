В Индии будут выплачивать компенсации родственникам жертв от COVID-19

Согласно решению Верховного суда страны, родственники умерших от коронавируса получат компенсацию $670.

Верховный суд в Индии одобрил схему денежных компенсаций всем тем, кто умер от COVID-19. Центр по предоставлению компенсаций будет выплачивать родственникам жертв 50 000 рупий (около $670). Об этом сообщает индийское агентство India Today.

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Согласно решению Верховного суда страны, Национальному управлению по ликвидации стихийных бедствий (NDMA) предписывается разработать схему по выплате компенсаций жертвам COVID-19.

"Ближайшим родственникам погибшего должна быть выплачена сумма в размере 50 000 рупий… Ни один штат не может отказать в выплате на основании того, что причина смерти в свидетельстве о смерти не указана как COVID-19. Районные власти должны принять меры по исправлению причины смерти", — заявил во время слушания дела судья Шах.

По словам судьи, так называемая помощь "ex gratia", которая выплачивается без какой-либо юридической ответственности, будет осуществляться в случае смерти после даты опубликования судебного решения. Денежная компенсация должна быть выплачена в течение 30 дней после подачи заявления и подтверждения причины смерти от COVID-19.

В свою очередь правительство Индии заявило, что помощь "ex gratia" будет также предоставлена родственникам тех, кто умер от коронавируса в результате участия в операциях по оказанию помощи больным COVID-19 или деятельности, связанной с подготовкой к борьбе с пандемией.

Ранее Фокус писал о мнении врача Евгения Комаровского, который предложил денежно поощрять пенсионеров,прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения запустила программу выплату компенсаций за побочные эффекты после применения вакцин против COVID-19.