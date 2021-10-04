В Індії виплачуватимуть компенсації родичам жертв від COVID-19

Згідно з рішенням Верховного суду країни, родичі померлих від коронавірусу отримають компенсацію $670.

Верховний суд в Індії схвалив схему грошових компенсацій усім тим, хто помер від COVID-19. Центр з надання компенсацій виплачуватиме родичам жертв 50 000 рупій (близько $670). Про це повідомляє індійське агентство India Today.

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Згідно з рішенням Верховного суду країни, Національному управлінню з ліквідації стихійних лих (NDMA) пропонується розробити схему з виплати компенсацій жертвам COVID-19.

"Найближчим родичам загиблого повинна бути виплачена сума в розмірі 50 000 рупій ... Жоден штат не може відмовити у виплаті на підставі того, що причина смерті у свідоцтві про смерть не вказана як COVID-19. Районна влада повинна вжити заходів щодо виправлення причини смерті", — заявив під час слухання справи суддя Шах.

За словами судді, так звана допомога "ex gratia", яка виплачується без будь-якої юридичної відповідальності, буде здійснюватися в разі смерті після дати опублікування судового рішення. Грошова компенсація повинна бути виплачена протягом 30 днів після подання заяви та підтвердження причини смерті від COVID-19.

У свою чергу уряд Індії заявив, що допомога "ex gratia" буде також надана родичам тих, хто помер від коронавірусу в результаті участі в операціях з надання допомоги хворим на COVID-19 або діяльності, пов'язаної з підготовкою до боротьби з пандемією.

Раніше Фокус писав про думку лікаря Євгена Комаровського, який запропонував заохочувати грошима пенсіонерів, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я запустила програму виплату компенсацій за побічні ефекти після застосування вакцин проти COVID-19.