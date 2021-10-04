Эрдоган опубликовал видео игры с баскетбол с министрами в ответ на слухи о проблемах со здоровьем

На этих записях Эрдоган нечетко отвечает в интервью журналистам, тяжело передвигается и опирается на плечо жены.

Первого октября издание Foreign Policy опубликовало статью, озаглавленную "Эрдоган, возможно, слишком болен, чтобы руководить страной", сопроводив публикацию несколькими видеороликами, на которых авторы статьи усмотрели признаки плохого здоровья турецкого президента.

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По сведениям авторов, Эрдоган пользуется обезболивающим, когда появляется на публике, более того, в последнее время у него расширился штат лечащих врачей, к тому же, его интервью журналистам стали довольно редкими.

Журналисты отмечают, что эта информация не подтверждена и что на эти сведения часто ссылаются политические соперники Эрдогана.

Однако в скором времени после публикации в соцсетях турецкого президента появилось короткое видео о том, как он играет в баскетбол с несколькими своими министрами и другими правительственными чиновниками в президентском комплексе в Анкаре. Среди тех, кто составил компанию президенту в минувшее воскресенье, как пишет турецкая газета Daily Sabah, был и бывший игрок НБА Хедо Туркоглу, который сейчас возглавляет Федерацию баскетбола Турции.

"Спорт очень важен для хорошего здоровья. Как минимум три раза в неделю я стараюсь заниматься спортом, — сопроводил Эрдоган видеоролик такой подписью, подчеркивающей важность активного способа жизни.

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. 🏀 pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

Ранее "Фокус" сообщал о том, что Эрдоган рассказал, зачем Турция купила российские "С-400". По его словам, против покупки российских ЗРК не были ни Дональд Трамп, ни Йенс Столтенберг.