Ердоган опублікував відео гри в баскетбол з міністрами у відповідь на чутки про проблеми зі здоров'ям

На цих записах Ердоган нечітко відповідає в інтерв'ю журналістам, важко пересувається і спирається на плече дружини.

Першого жовтня видання Foreign Policy опублікувало статтю, що має заголовок "Ердоган, можливо, занадто хворий, щоб керувати країною", супроводивши публікацію декількома відеороликами, на яких автори статті побачили ознаки поганого здоров'я турецького президента.

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За відомостями авторів, Ердоган користується знеболювальним, коли з'являється на публіці, більше того, останнім часом у нього розширився штат лікарів, до того ж, його інтерв'ю журналістам стали досить рідкісними.

Журналісти зазначають, що ця інформація не підтверджена і що на ці відомості дуже полюбляють посилатися політичні суперники Ердогана.

Однак, незабаром після публікації в соцмережах турецького президента з'явилося коротке відео про те, як він грає в баскетбол з декількома своїми міністрами та іншими урядовцями в президентському комплексі в Анкарі. Серед тих, хто склав компанію президенту минулої неділі, як пише турецька газета Daily Sabah, був і колишній гравець НБА Хедо Туркоглу, який наразі очолює Федерацію баскетболу Туреччини.

"Спорт дуже важливий для хорошого здоров'я. Як мінімум три рази на тиждень я намагаюся займатися спортом, — супроводив Ердоган відеоролик таким підписом, що підкреслює важливість активного способу життя.

Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır. 🏀 pic.twitter.com/7sDmQV7MSp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 3, 2021

Раніше "Фокус" повідомляв про те, що Ердоган розповів, навіщо Туреччина придбала російські "С-400". За його словами, проти купівлі російських ЗРК не були ні Дональд Трамп, ні Єнс Столтенберг.