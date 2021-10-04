Дни "Грузинской мечты" сочтены: Саакашвили написал новое письмо из тюрьмы в Рустави

По словам политика, его партия и раньше без дополнительных усилий побеждала своих оппонентов на выборах.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который был заключен под стражу 1 октября, написал письмо-обращение к своим сторонникам, которое опубликовано на его странице в Facebook.

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[ + – ] Письмо Саакашвили, написанное в тюрьме.

В письме грузинский политик выразил уверенность в том, что дни правительства "Грузинской мечты" сочтены, поскольку по его словам партия "Единое национальное движение" и раньше без особых трудностей побеждала на выборах.

"Теперь, когда они думали, что народ окончательно сломлен, в каждом большом городе проводится второй тур, в некоторых из них "Национальное движение" опережает. Это означает одно, что мы не только не сдались, но боролись еще упорнее… Я горжусь вами!",- говорится в тексте письма.

Адвокаты Саакашвили, который впервые посетили его в тюрьме Рустави, сообщили, что он вполне бодр, продолжает голодовку и планирует продолжать политическую борьбу.

Как говорится в издании "Новости-Грузия", сегодня у Руставской тюрьмы сторонники экс-президента Грузии планируют провести первую масштабную акцию с требованием его освобождения. Митинг должен был начаться в 15:00, куда уже стянулись подразделение спецназа.

Ранее Фокус сообщал, что в Грузии 1 октября задержали Саакашвили, который нелегально прибыл в страну.

На состоявшихся 3 октября местных выборах правящая партия "Грузинская мечта", согласно данным экзитполов, оставила далеко позади оппозиционные политические силы, набрав от 37,5% до 47,6% голосов.