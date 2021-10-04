Дні "Грузинської мрії" полічені: Саакашвілі написав нового листа з в'язниці в Руставі

За словами політика, його партія і раніше без додаткових зусиль перемагала своїх опонентів на виборах.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який був поміщений під варту 1 жовтня, написав лист-звернення до своїх прихильників, який опубліковано на його сторінці у Facebook.

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[ + – ] Лист Саакашвілі, написаний у тюрмі.

У листі грузинський політик висловив упевненість у тому, що дні уряду "Грузинської мрії" полічені, оскільки, за його словами, партія "Єдиний національний рух" і раніше без особливих труднощів перемагала на виборах.

"Тепер, коли вони думали, що народ остаточно зламаний, у кожному великому місті проводиться другий тур, у деяких з них "Національний рух" випереджає. Це означає одне, що ми не тільки не здалися, але боролися ще наполегливіше ... Я пишаюся вами!", — йдеться в тексті листа.

Адвокати Саакашвілі, які вперше відвідали його у в'язниці Руставі, повідомили, що він цілком бадьорий, продовжує голодування і планує продовжувати політичну боротьбу.

Як йдеться у виданні "Новости-Грузия", сьогодні біля Руставської в'язниці прихильники експрезидента Грузії планують провести першу масштабну акцію з вимогою його звільнення. Мітинг мав розпочатися о 15:00, куди вже прибув підрозділ спецпризначенців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Грузії 1 жовтня затримали Саакашвілі, який нелегально прибув у країну.

На місцевих виборах, що відбулися 3 жовтня, керівна партія "Грузинська мрія", згідно з даними екзитполів, залишила далеко позаду опозиційні політичні сили, набравши від 37,5% до 47,6% голосів.