Более $1400 за тыс. кубометров: цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Со средины августа цена на тысячу кубометров газа выросла на более чем 900 долларов.

Стоимость газовых фьючерсов в странах Европы превысила рекордные 1 400 долларов за тысячу кубометров. Такие данные 5 сентября приводит Ice Futures.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Так, согласно информации по состоянию на 15:26, фьючерсы достигли 118,95 евро за МВт-час, или же $1427 за тысячу кубометров.

Ранее в этот же день цены на газ в Европе уже обновляла исторический максимум — стоимость "голубого топлива" оценивали в 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров, что на 7,6% выше, чем расчетная цена горючего накануне.

До этого, 30 сентября, стоимость газа в Европе также била исторический рекорд, превысив 1 100 долларов за тысячу кубометров.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности РФ Станислава Митраховича, цена на газ в Европе на столь высоком уровне может сохраниться до конца следующего сезона. При этом он считает, что стоимость "голубого топлива" может стабилизироваться после новостей о начале наполнения трубопровода "Северный поток — 2".

"В промышленном секторе ряду предприятий придется остановить работы. Уже сейчас некоторые предприятия остановлены, но это больше решения их владельцев. Но и не исключены принудительные меры со стороны государств, чтобы энергию использовать для населения", — пояснил аналитик.

Фокус ранее писал о том, что в середине сентября, по данным лондонской биржи ICE, цена на газ в Европе по индексу нидерландского хаба TTF преодолела рекордную отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

Ранее мы сообщали о предварительных оценках ценообразования природного газа в связи с "Северным потоком-2". В середине августа цена на газ в Европе упала до 482 доллара за тысячу кубометров.