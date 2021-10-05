Понад $1400 за тис. кубометрів: ціна на газ в Європі оновила історичний максимум

З середини серпня ціна на тисячу кубометрів газу зросла на більше ніж 900 доларів.

Вартість газових ф'ючерсів у країнах Європи перевищила рекордні 1 400 доларів за тисячу кубометрів. Такі дані 5 вересня наводить Ice Futures.

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Так, згідно з інформацією станом на 15:26 ф'ючерси досягли 118,95 євро за МВт-годину, або ж $1427 за тисячу кубометрів.

Раніше того ж дня ціна на газ в Європі вже оновлювала історичний максимум — вартість "блакитного палива" оцінювали в 1,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів, що на 7,6% вище, ніж розрахункова ціна пального напередодні.

До цього, 30 вересня, вартість газу в Європі також била історичний рекорд, перевищивши 1 100 доларів за тисячу кубометрів.

За словами експерта Фонду національної енергетичної безпеки РФ Станіслава Митраховича, ціна на газ в Європі на такому високому рівні може зберегтися до кінця наступного сезону. При цьому він вважає, що вартість "блакитного палива" може стабілізуватися після новин про початок наповнення трубопроводу "Північний потік — 2".

"У промисловому секторі низки підприємств доведеться зупинити роботи. Уже зараз деякі підприємства зупинені, але це більше рішення їх власників. Але і не виключені примусові заходи з боку держав, щоб енергію використовувати для населення", — пояснив аналітик.

Фокус раніше писав про те, що в середині вересня, за даними лондонської біржі ICE, ціна на газ в Європі за індексом нідерландського хабу TTF подолала рекордну позначку 900 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше ми повідомляли про попередні оцінки ціноутворення природного газу у зв'язку з "Північним потоком-2". В середині серпня ціна на газ у Європі впала до 482 доларів за тисячу кубометрів.