Бизнесмен из Казахстана хочет обменять шаттл "Буря" на череп национального героя (фото, видео)

Представители "Роскосмоса" попросили Даурена Муса прекратить писать гадости о российской ракетно-космической промышленности и предложили договорится.

Генеральный директор казахстанского АО "Ракетно-космическая компания "Байконур" Даурен Муса предложил российским чиновникам обменять советский космический корабль "Буря" на череп казахского героя Кенесары Касымулы, который в XIX веке боролся против российской колонизации Казахстана. Об эскалации напряженности между бизнесменом и представителями "Роскосмоса" сообщает издание Ars Technika.

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С чего все началось

Даурен Муса уверяет, что его компания обладает правом собственности на корабль "Буря", поскольку он находится на балансе АО "РКК Байконур". Об этом Муса сообщил в своем Twitter, когда выяснилось, что Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о намерении России вернуть корабль. Как видно из текста сообщения российский чиновник на то время еще не знал, кому принадлежит "Буря".

В свою очередь Рогозин был обеспокоен состоянием корабля и условиями его хранения, особенно после того, как весной этого года орбитальный корабль подвергся вандализму со стороны художников-граффитистов.

Программа "Буран"

Корабль "Буря" был вторым орбитальным аппаратом, построенным в рамках советской программы "Буран". Целью программы в 80-х годах прошлого века, было создание кораблей, подобных американским космическим шаттлам. Программа была отменена в 1993 году. Несмотря на недостаток финансирования шаттл "Буря" считался более чем на 95 процентов готовым к полету. В сентябре 2021 года представители предприятия, разрабатывавшего корабль, побывали на космодроме Байконур для осмотра уцелевшего корабля, после чего и было принято решение вернуть его в Россию.

[ + – ] Космический шаттл "Буря"

Что ответил Муса

Спустя полгода Рогозин сообщил о том, что в случае если суды Казахстана вернут корабль в государственную собственность, то российская сторона начнет переговорный процесс о возможности выкупа "Бури".

Но через время, Муса ответил, что казахские суды двух уровней отказались возвращать космический корабль государству, а это значит, что если Россия хочет вернуть "Бурю", то россчиновникам придется общаться с "РКК Байконур".

В добавок Муса напомнил российским коллегам, что 30 лет назад они в спешке сами же и бросили корабль, поэтому претензии в сторону его компании совершенно неуместны. Директор также добавил, что за это время никакими достижениями российская промышленность, которая финансируется народными деньгами, похвастать не может.

"Если же судьба советских артефактов на территории другой независимой страны так их волнует, пусть срочно спасают распиленные подводные лодки, разрушенные памятники советским солдатам, и миллиарды народных денег, вывезенных в западные банки",- подчеркнул бизнесмен.

В ответ Рогозин попросил не писать "гадости на российскую ракетно-космическую промышленность" и назвал Мусу безответственным собственником. Чиновник отметил, что без согласия казахстанских властей "Роскосмос" не может даже планировать вывоз не принадлежащего ему имущества в Россию.

Теперь гендиректор готов отдать корабль в обмен на голову казахского героя, которая вероятно находится в Санкт-Петербурге, отметив при этом, что российская сторона "миролюбивость и добрососедство начинает принимать за слабость".

Ранее сообщалось, что Глава организации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин призвал к расстрелам за коррупцию в сфере обороны России. По его мнению садить в тюрьму за такое преступление недостаточно.

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