Бізнесмен із Казахстану хоче обміняти шатл "Буря" на череп національного героя (фото, відео)

Представники "Роскосмосу" попросили Даурена Муса припинити писати гидоту про російську ракетно-космічну промисловість і запропонували домовитися.

Генеральний директор казахстанського АТ "Ракетно-космічна компанія "Байконур" Даурен Муса запропонував російським чиновникам обміняти радянський космічний корабель "Буря" на череп казахського героя Кенесари Касимули, який у XIX столітті боровся проти російської колонізації Казахстану. Про ескалацію напруженості між бізнесменом і представниками "Роскосмосу" повідомляє видання Ars Technika.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Із чого все почалося

Даурен Муса запевняє, що його компанія має право власності на корабель "Буря", оскільки він перебуває на балансі АТ "РКК Байконур". Про це Муса повідомив у своєму Twitter, коли з'ясувалося, що Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив про намір Росії повернути корабель. Як видно з тексту повідомлення, російський чиновник на той час іще не знав, кому належить "Буря".

У свою чергу Рогозін був стурбований станом корабля й умовами його зберігання, особливо після того, як навесні цього року орбітальний корабель зазнав вандалізму з боку художників-графітистів.

Програма "Буран"

Корабель "Буря" був другим орбітальним апаратом, побудованим у межах радянської програми "Буран". Метою програми у 80-х роках минулого століття було створення кораблів, подібних до американських космічних шатлів. Програма була скасована в 1993 році. Незважаючи на брак фінансування, шатл "Буря" вважався більш ніж на 95 відсотків готовим до польоту. У вересні 2021 року представники підприємства, яке розробляло корабель, побували на космодромі Байконур для огляду вцілілого корабля, після чого й було ухвалено рішення повернути його в Росію.

[ + – ] Космічний шатл "Буря"

Що відповів Муса

Через пів року Рогозін повідомив про те, що в разі, якщо суди Казахстану повернуть корабель у державну власність, то російська сторона почне переговорний процес про можливість викупу "Бурі".

Але через час Муса відповів, що казахські суди двох рівнів відмовилися повертати космічний корабель державі, а це значить, що якщо Росія хоче повернути "Бурю", то росчиновникам доведеться спілкуватися з "РКК Байконур".

У добавок Муса нагадав російським колегам, що 30 років тому вони в поспіху самі ж і кинули корабель, тому претензії в бік його компанії абсолютно недоречні. Директор також додав, що за цей час ніякими досягненнями російська промисловість, яка фінансується народними грошима, похвалитися не може.

"Якщо ж доля радянських артефактів на території іншої незалежної країни так їх хвилює, нехай терміново рятують розпиляні підводні човни, зруйновані пам'ятники радянським солдатам і мільярди народних грошей, вивезених у західні банки", — підкреслив бізнесмен.

У відповідь Рогозін попросив не писати "гидоту на російську ракетно-космічну промисловість" і назвав Мусу безвідповідальним власником. Чиновник зазначив, що без згоди органів влади Казахстану "Роскосмос" не може навіть планувати вивезення майна, що не належить йому, у Росію.

Тепер гендиректор готовий віддати корабель в обмін на голову казахського героя, яка ймовірно перебуває в Санкт-Петербурзі, зазначивши при цьому, що російська сторона "миролюбність і добросусідство починає приймати за слабкість".

Раніше повідомлялося, що Глава організації "Роскосмос" Дмитро Рогозін закликав до розстрілів за корупцію у сфері оборони Росії. На його думку, садити у в'язницю за такий злочин недостатньо.

У Єкатеринбурзі автор із псевдонімом Loketski розфарбував голубник у стилі "Роскосмосу" і підписав її "Центр управління послідом". Споруду з написами, що викривають злодійство в держкорпорації, спочатку перефарбували, а потім знесли.