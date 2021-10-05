В Молдове по подозрению в коррупции задержали генпрокурора Стояногло (видео)

В здании генеральной прокуратуры прошли обыски. Совет прокуроров отстранил от выполнения обязанностей все руководство ведомства.

Во вторник, 5 октября, Служба информационной безопасности (СИБ) Молдовы задержала генерального прокурора страны Александра Стояногло по подозрению в пассивной коррупции, превышении должностных полномочий и совершении других преступлений. Об этом сообщает издание NewsMaker.

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По данным журналистов, пятеро сотрудников СИБ в масках вывели из здания генеральной прокуратуры главу ведомства.

[ + – ] Задержание генпрокурора Молдовы Стояногло

В свою очередь прокурор Антикоррупционной прокуратуры Виктор Фуртунэ сообщил, что против Стояногло выдвинуты обвинения по четырем статьям: злоупотребление служебным положением, превышение должностных полномочий, пассивная коррупция и дача ложных показаний.

Издание также сообщило, что уголовное дело в отношении Стояногло открыто на основании депутата от партии "Действие и солидарность" Лилиана Карпа, который обвинил генпрокурора в том, что в 2012 году он, будучи депутатом парламента Молдовы, внес в закон "О борьбе с отмыванием денег" формулировку, которая позволила отмыть через банковскую систему государства деньги по схеме "Ландромат" (одна из крупнейших в истории Восточной Европы операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдовы, России и стран Прибалтики) и получить прибыль.

Журналисты объяснили, что Карп также обвинил отстраненного генпрокурора в незаконном отказе ведомства от обвинений в адрес бывшего депутата и миллионера Вячеслава Платона, а также в том, что на жену главы Генпрокуратуры Цветану Курдову в январе этого года были переоформлены две компании, которые ранее принадлежали Платону.

По последним данным, генпрокурор задержан на 72 часа — к нему применен временный арест. Также правоохранители провели обыски в здании Генпрокуратуры — они продолжались 2 часа.

Почему задержали генпрокурора?

Ранее днем 5 октября Высший совет прокуроров отстранил генпрокурора и его заместителей от должности и разрешил начать уголовное производство в отношении руководителя ведомства. О завершении этого процесса в этот же день сообщил министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко.

"Сейчас у нас нет руководства прокуратуры. Хотя закон предусматривает, что Высший совет прокуроров созывает заседание в течение пяти дней после такой ситуации, я считаю необходимым созвать внеочередное заседание сегодня, чтобы выбрать и предложить временного генерального прокурора президенту страны", – написал Литвиненко в своем Facebook.

Издание отмечает, что 4 октября Стояногло в ходе пресс-конференции обвинил бывшего главу Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря в его дискредитации и попытках отправить в отставку. Также уже бывший генпрокурор утверждал, что Морарь передавал информацию консультантам пропрезидентской партии "Действие и солидарность" и западным дипломатам, в частности главе делегации ЕС в стране Петеру Михалко. Тогда глава Минюста отреагировал на слова Стоянонгло, заявив, что генпрокурор "перешел красную черту" и использовал оперативную информацию в личных целях.

Александр Стояногло был назначен на должность генерального прокурора Молдовы почти 2 года назад — в конце ноября 2019 года. Соответствующий указ подписал тогдашний президент страны Игорь Додон.

По итогам президентских выборов Додон уступил представительнице партии "Действие и справедливость" Майе Санду. Позже, уже на парламентских выборах, эта политическая сила также одержала победу.