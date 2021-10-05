У Молдові за підозрою в корупції затримали генпрокурора Стояногло (відео)

У будівлі генеральної прокуратури провели обшуки. Рада прокурорів відсторонила від виконання обов'язків увсе керівництво відомства.

У вівторок, 5 жовтня, Служба інформаційної безпеки (СІБ) Молдови затримала генерального прокурора країни Олександра Стояногло за підозрою в пасивный корупції, перевищенні посадових повноважень і здійсненні інших злочинів. Про це повідомляє видання NewsMaker.

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За даними журналістів, п'ятеро співробітників СІБ у масках вивели з будівлі Генеральної прокуратури главу відомства.

[ + – ] Затримання генпрокурора Молдови Стояногло

У свою чергу прокурор Антикорупційної прокуратури Віктор Фуртуне повідомив, що проти Стояногло висунуті звинувачення за чотирма статтями: зловживання службовим становищем, перевищення посадових повноважень, пасивна корупція та дача неправдивих свідчень.

Видання також повідомило, що кримінальну справу стосовно Стояногло відкрито на підставі депутата від партії "Дія та солідарність" Ліліана Карпа, який звинуватив генпрокурора в тому, що у 2012 році він, будучи депутатом парламенту Молдови, вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" формулювання, яке дозволило відмити через банківську систему держави гроші за схемою "ландромат" (одна з найбільших в історії Східної Європи операція з відмивання грошей, зафіксована правоохоронними органами Молдови, Росії та країн Прибалтики) та отримати прибуток.

Журналісти пояснили, що Карпо також звинуватив відстороненого генпрокурора в незаконній відмові відомства від звинувачень на адресу колишнього депутата та мільйонера В'ячеслава Платона, а також у тому, що на дружину глави Генпрокуратури Цвєтану Курдову в січні цього року були переоформлені дві компанії, які раніше належали Платону.

За останніми даними, генпрокурор затриманий на 72 години — щодо нього застосовано тимчасовий арешт. Також правоохоронці провели обшуки в будівлі Генпрокуратури — вони тривали 2 години.

Чому затримали генпрокурора?

Раніше вдень 5 жовтня Вища рада прокурорів відсторонила генпрокурора та його заступників від посади та дозволила розпочати кримінальне провадження стосовно керівника відомства. Про завершення цього процесу в цей же день повідомив міністр юстиції Молдови Серджіу Литвиненко.

"Зараз у нас немає керівництва прокуратури. Хоча закон передбачає, що Вища рада прокурорів скликає засідання впродовж п'яти днів після такої ситуації, я вважаю за необхідне скликати позачергове засідання сьогодні, щоб вибрати та запропонувати тимчасового генерального прокурора президенту країни", — написав Литвиненко у своєму Facebook.

Видання зазначає, що 4 жовтня Стояногло в ході пресконференції звинуватив колишнього главу Антикорупційної прокуратури Віорела Мораря в його дискредитації та спробах відправити у відставку. Також уже колишній генпрокурор стверджував, що Морарь передавав інформацію консультантам пропрезидентської партії "Дія та солідарність" і західним дипломатам, зокрема главі делегації ЄС у країні Петеру Михалко. Тоді глава Мін'юсту відреагував на слова Стоянонгло, заявивши, що генпрокурор "перейшов червону межу" та використовував оперативну інформацію в особистих цілях.

Олександр Стояногло був призначений на посаду генерального прокурора Молдови майже 2 роки тому — у кінці листопада 2019 року. Відповідний указ підписав тодішній президент країни Ігор Додон.

За підсумками президентських виборів Додон поступився представниці партії "Дія та справедливість" Маї Санду. Пізніше, уже на парламентських виборах, ця політична сила також здобула перемогу.