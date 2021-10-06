Во Франции арестовали судно с тонной кокаина на борту: среди членов экипажа был украинец (видео)

Задержанному украинскому моряку МИД Украины предоставило юридическую и правовую помощь.

Возле французского города Дюнкерк сотрудники местной таможни перехватили грузовое судно, на борту которого оказалось 1127 кг кокаина на сумму более 10 млн евро. На борту судна оказался и украинский моряк. Об этом сообщает издание La Voix Du Nord.

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[ + – ] Репортаж о задержании украинского моряка

Судно под флагом Либерии следовало из Бразилии в направлении Антверпена, а в районе северного берега Франции было перенаправлено в Дюнкерк. Экипаж корабля состоял из 20 человек. Среди них были граждане РФ, Филиппин, Египта, Эфиопии, Румынии, а также один гражданин Украины.

Комментарии МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на событие и подтвердило факт присутствия украинца в числе экипажа.

"Посольство Украины во Франции уже занимается этим делом, предоставляет консульскую и правовую помощь. Наш гражданин обеспечен адвокатом и переводчиком. Консулы контактируют с французскими правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств", — сказал спикер МИДа Олег Николенко в комментарии "Европейской правде".

На данный момент экипаж находится в Париже, где специальный оргнан по борьбе с организованной преступностью (Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée) проводит дальнейшее расследование.

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