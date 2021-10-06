У Франції заарештували судно з тонною кокаїну на борту: серед членів екіпажу був українець (відео)

Затриманому українському моряку МЗС України надало юридичну і правову допомогу.

Біля французького міста Дюнкерк співробітники місцевої митниці перехопили вантажне судно, на борту якого виявилося 1127 кг кокаїну на суму понад 10 млн євро. На борту судна перебував і український моряк. Про це повідомляє видання La Voix Du Nord.

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[ + – ] Репортаж про затримання українського моряка

Судно під прапором Ліберії прямувало з Бразилії в напрямку Антверпена, а в районі північного берега Франції було перенаправлено в Дюнкерк. Екіпаж корабля складався з 20 осіб. Серед них були громадяни РФ, Філіппін, Єгипту, Ефіопії, Румунії, а також один громадянин України.

Коментарі МЗС України

Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на подію і підтвердило факт присутності українця серед екіпажу.

"Посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу. Наш громадянин забезпечений адвокатом і перекладачем. Консули контактують з французькими правоохоронними органами для з'ясування всіх обставин", — сказав речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Європейській правді".

Наразі екіпаж перебуває в Парижі, де спеціальний орган по боротьбі з організованою злочинністю (Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée) проводить подальше розслідування.

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