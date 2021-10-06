В Техасе задержали виновника стрельбы в школе (фото)

Полиция сообщила, что 18-летний подозреваемый в нападении Тимоти Симпкинс взят под стражу. Прокуроры выдвинули ему обвинения сразу по нескольким пунктам.

Полиция Арлингтона (штат Техас, США) задержала подозреваемого в стрельбе в школе Тимбервью. Об этом вечером в среду, 6 октября, сообщила пресс-служба правоохранителей в Twitter.

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"Подозреваемый был взят под стражу без происшествий и обвинен по нескольким пунктам обвинения в нападении с применением оружия при отягчающих обстоятельствах. Большинство учеников были благополучно эвакуированы из средней школы Тимбервью. Спасибо всем за помощь", — говорится в публикации полиции.

По данным MSNBC, в результате нападения пострадали четыре человека, троих из них госпитализировали. В частности, ранения получили девочка-подросток, 25-летний мужчина и 15-летний мальчик — состояние последнего оценивается как критическое, его пришлось экстренно прооперировать. Четвертая пострадавшая — беременная женщина — получила необходимую медицинскую помощь еще в школе.

[ + – ] Задержанный Тимоти Симпкинс

Напомним, стрельба в школе Тимбервью в Техасе произошла 6 октября. По данным правоохранителей, нападение началось после конфликта между двумя учениками, переросшего в драку в классе. Полицейские также назвали имя подозреваемого — им оказался 18-летний американский школьник Тимоти Симпкинс. Некоторое время ему удавалось скрываться от правоохранителей, однако в результате парня нашли.

Ранее Фокус сообщал о стрельбе в пермской школе, которую в сентябре устроил 18-летний россиянин Тимур Бекмансуров. В результате погибли 6 человек.