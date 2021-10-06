У Техасі затримали підлітка, який влаштував стрілянину в школі (фото)

Поліція повідомила, що 18-річний підозрюваний у нападі Тімоті Сімпкінс узятий під варту. Прокурори висунули йому звинувачення відразу за декількома пунктами.

Поліція Арлінгтона (штат Техас, США) затримала підозрюваного в стрілянині в школі Тімберв'ю. Про це ввечері в середу, 6 жовтня, повідомила пресслужба правоохоронців у Twitter.

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"Підозрюваний був узятий під варту без пригод і звинувачений за декількома пунктами в нападі із застосуванням зброї при обтяжувальних обставинах. Більшість учнів були благополучно евакуйовані із середньої школи Тімберв'ю. Спасибі всім за допомогу", — йдеться в публікації поліції.

За даними MSNBC, у результаті нападу постраждали чотири людини, троє з них госпіталізували. Зокрема, поранення отримали дівчинка-підліток, 25-річний чоловік і 15-річний хлопчик — стан останнього оцінюється як критичний, його довелося екстрено прооперувати. Четверта постраждала — вагітна жінка — отримала необхідну медичну допомогу ще в школі.

[ + – ] Затриманий Тімоті Сімпкінс

Нагадаємо, стрілянина в школі Тімберв'ю в Техасі відбулася 6 жовтня. За даними правоохоронців, напад почався після конфлікту між двома учнями, який переріс у бійку в класі. Поліцейські також назвали ім'я підозрюваного — ним виявився 18-річний американський школяр Тімоті Сімпкінс. Деякий час йому вдавалося переховуватися від правоохоронців, однак, у результаті хлопця знайшли.

Раніше Фокус повідомляв про стрілянину в пермській школі, яку у вересні влаштував 18-річний росіянин Тимур Бекмансуров. У результаті загинули 6 людей.