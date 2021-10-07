Украинский язык получил официальный статус в одном из городов Бразилии (фото)

Такое решение было принято горсоветом Прудентополис после налаживания дружеских отношений с Тернопольской областью.

В бразильском городе Прудентополис украинский язык получил статус официального наравне с португальским. Законопроект с этим решением единогласно поддержали все депутаты, присутствующие на заседании 5 октября 2021 года. Об этом сообщает Facebook-страница Мирового Конгресса украинцев.

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[ + – ] Заседание горсовета в Прудентополисе

В сообщении говорится, что муниципалитет города установил дружеские отношения с Тернопольской областью, из которой в Бразилию приехало множество иммигрантов.

"Новый закон откроет возможности для обмена специалистами, обучения молодежи на университетском уровне в Украине или же с помощью электронных средств, дистанционно", — отмечается в сообщении.

Авторами проекта выступили президент Центрального украинского представительства Бразилии Виторио Соротюк и член городского совета Маурисио Босака.

[ + – ] Виторио Соротюк и Маурисио Босака. Фото: Facebook

По словам Босака, признание украинского языка в муниципалитете Прудентополис официальным, помимо уважения к великому украинскому культурному наследию, принесет большой культурный, научный и туристический вклад в муниципалитет.

Босака также отметил, что совместное официальное признание других языков в муниципалитетах соответствует ст. 216 Федеральной конституции Бразилии.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. На его взгляд, английский является "языком цивилизованного общения", а потому знать его должны все.

В то же время видные украинские ученые не поддерживают идею латинизации украинского языка. Максим Вакуленко, секретарь Института проблем искусственного интеллекта, уверен, что Украине стоит задуматься о внедрении латиницы, но не вместо кириллицы, а параллельно.