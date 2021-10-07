Українська мова отримала офіційний статус в одному з міст Бразилії (фото)

Таке рішення було ухвалене міськрадою Прудентополіс після налагодження дружніх відносин із Тернопільською областю.

У бразильському місті Прудентополіс українська мова набула статусу офіційного нарівні з португальським. Законопроєкт із цим рішенням одноголосно підтримали всі депутати, присутні на засіданні 5 жовтня 2021 року. Про це повідомляє Facebook-сторінка Світового Конгресу українців.

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[ + – ] Засідання міськради в Прудентополісі

У повідомленні говориться, що муніципалітет міста встановив дружні стосунки з Тернопільською областю, з якої в Бразилію приїхало безліч іммігрантів.

"Новий закон відкриє можливості для обміну фахівцями, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", — наголошується в повідомленні.

Авторами проєкту виступили президент Центрального українського представництва Бразилії Вітторіо Соротюк і член міської ради Маурісіо Босака.

[ + – ] Вітторіо Соротюк і Маурісіо Босака. Фото: Facebook

За словами Босака, визнання української мови в муніципалітеті Прудентополісу офіційною, крім поваги до великої української культурної спадщини, принесе великий культурний, науковий і туристичний вклад у муніципалітет.

Босака також зазначив, що спільне офіційне визнання інших мов у муніципалітетах відповідає ст. 216 Федеральної конституції Бразилії.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов виступив за перехід української мови на латиницю. На його погляд, англійська є "мовою цивілізованого спілкування", а тому знати її повинні всі.

У той же час провідні українські вчені не підтримують ідею латинізації української мови. Максим Вакуленко, секретар Інституту проблем штучного інтелекту, впевнений, що Україні варто задуматися про впровадження латиниці, але не замість кирилиці, а паралельно.