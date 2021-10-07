Аферисты пытались продать должность губернатора Чукотки экс-главе МВД Калмыкии

По информации журналистов, самозванцы, которые представились сотрудниками ФСБ, пытались продать мужчине должность за $4 млн. Их задержали во время передачи денег.

Бывший глава Министерства внутренних дел Республики Калмыкия (субъект РФ) Тимофей Сасыков чуть не стал жертвой аферистов, которые намеревались продать ему должность губернатора Чукотского автономного округа за 4 миллиона долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В настоящее время Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала троих "предприимчивых" граждан РФ, пытавшихся продать должность. Журналисты утверждают, что в сентябре аферисты представились мужчине сотрудниками ФСБ и рассказали, что деньги им необходимы, чтобы его утвердили некие представители государственной власти.

Встретились самозванцы с экс-милицейским на Лубянском проезде и во время передачи части суммы их задержали оперативники ФСБ.

Telegram-канал Baza пишет, что сразу после поступления Сасыкову предложения передать деньги он связался со спецслужбами, а все дальнейшие действия проходили уже под их контролем. По словам журналистов, на момент встречи настоящими были только 30 тысяч долларов из всей суммы, а остальные деньги были муляжом.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 ("мошенничество") Уголовного кодекса РФ.

Фокус ранее писал о том, что правоохранители разоблачили сеть мошенников, которые крали деньги украинцев через фальшивые пункты обмена валюты. Злоумышленники пять месяцев орудовали в столице и обокрали минимум шесть человек.

Напомним, что замглавы Черниговской ОГА задержали за мошенничество в особо крупных размерах. Как выяснило ГБР, чиновник обещал помочь с приватизацией гостинничного комплекса за вознаграждение в 160 тысяч долларов.