Аферисти намагалися продати посаду губернатора Чукотки ексглаві МВС Калмикії

За інформацією журналістів, самозванці, які представилися співробітниками ФСБ, намагалися продати чоловікові посаду за $4 млн. Їх затримали під час передавання грошей.

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ Республіки Калмикія (суб'єкт РФ) Тимофій Сасиков мало не став жертвою аферистів, які мали намір продати йому посаду губернатора Чукотського автономного округу за 4 мільйони доларів. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Наразі Федеральна служба безпеки (ФСБ) затримала трьох "підприємливих" громадян РФ, які намагалися продати посаду. Журналісти стверджують, що у вересні аферисти представилися чоловікові співробітниками ФСБ і розповіли, що гроші їм потрібні, щоб його затвердили окремі представники державної влади.

Зустрілися самозванці з ексміліцейським на Луб'янському проїзді і під час передавання частини суми їх затримали оперативники ФСБ.

Telegram-канал Baza пише, що відразу після надходження Сасикову пропозиції передати гроші він зв'язався зі спецслужбами, а всі подальші дії проходили вже під їхнім контролем. За словами журналістів, на момент зустрічі справжніми були тільки 30 тисяч доларів з усієї суми, а решта грошей були муляжем.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею 159 ("шахрайство") Кримінального кодексу РФ.

Фокус раніше писав про те, що правоохоронці викрили мережу шахраїв, які крали гроші українців через фальшиві пункти обміну валюти. Зловмисники п'ять місяців орудували в столиці й обікрали щонайменше шість людей.

Нагадаємо, що заступника голови Чернігівської ОДА затримали за шахрайство в особливо великих розмірах. Як з'ясувало ДБР, чиновник обіцяв допомогти з приватизацією готельного комплексу за винагороду в 160 тисяч доларів.