Работали не по аккредитации: в НАТО объяснили высылку дипломатов РФ

Высылка восьми российских дипломатов из НАТО не связана с каким-то конкретным событием. Генсек Альянса Йенс Столтенберг обосновал такое решение "ростом вражеской активности РФ", пишет Reuters.

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"Это решение (высылка дипломатов. — Ред.) не связано с каким-то конкретным событием, но мы уже некоторое время наблюдаем рост вражеской активности России, и поэтому нам нужно быть бдительными", — пояснил Столтенберг.

По его словам, российские дипломаты были незаявленными сотрудниками российской разведки, из-за чего их деятельность не соответствовала аккредитации. Также генсек отметил, что отношения с Россией в НАТО сейчас находятся на самом низком уровне со времен холодной войны.

В России в ответ на такие действия пообещали принять меры и назвали авсылку дипломатов неожиданной.

"Неготовность НАТО к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно, мы будем исходить из этого при разработке мер в ответ, а они будут", — заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, вчера в НАТО сократили дипломатическую миссию Российской Федерации при Альянсе двукратно — с 20 до 10 человек. Дипломаты должны покинуть Брюссель до конца месяца.

Примечательно, что еще накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса поддерживать взаимодействие с РФ для того, чтобы предотвратить гонку вооружений или холодную войну.