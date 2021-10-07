Працювали не за акредитацією: у НАТО пояснили висилку дипломатів РФ

Висилка восьми російських дипломатів з НАТО не пов'язана з якоюсь конкретною подією. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг обґрунтував таке рішення "зростанням ворожої активності РФ", пише Reuters.

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"Це рішення (висилка дипломатів. — Ред.) не пов'язане з якоюсь конкретною подією, але ми вже деякий час спостерігаємо зростання ворожої активності Росії, і тому нам потрібно бути пильними", — пояснив Столтенберг.

За його словами, російські дипломати були незаявлені співробітниками російської розвідки, через що їхня діяльність не відповідала акредитації. Також генсек зазначив, що відносини з Росією в НАТО наразі на найнижчому рівні з часів холодної війни.

У Росії у відповідь на такі дії пообіцяли вжити заходів і назвали висилку дипломатів несподіваною.

"Неготовність НАТО до взаємодії стала очевидною остаточно і безповоротно, ми будемо виходити з цього при розробці заходів у відповідь, а вони будуть", — заявила прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, вчора в НАТО скоротили дипломатичну місію Російської Федерації при Альянсі дворазово — з 20 до 10 осіб. Дипломати повинні покинути Брюссель до кінця місяця.

Примітно, що ще напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу підтримувати взаємодію з РФ для того, щоб запобігти гонці озброєнь або холодній війні.